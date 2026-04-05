Mishaal Tamer: El fenómeno de Arabia Saudita con corazón latino que conquistó México

La relación entre los artistas extranjeros y el público mexicano suele crecer en intensidad conforme pasan los años, entonces se vuelve un vínculo casi inquebrantable y los cantantes encuentran en el país un lugar donde siempre serán bien recibidos. Pero hoy un cantante logró conectar con nuestra audiencia en mucho menos tiempo.

Se trata de Mishaal Tamer, músico originario de Arabia Saudita, que ganó notoriedad compartiendo fragmentos de su vida y música en redes sociales, y ha encontrado en México un segundo hogar, todo tras abrir los conciertos de la banda One Republic en 2024.

El cantautor de Arabia Saudita volverá a la capital para reforzar un idilio que ya siente en México este próximo 11 de abril.

“Me siento muy afortunado de tener esta posibilidad. Empecé con 1 fan en TikTok por mi canción Itty Bitty, y ahora llego a México, no pensé que hubiera mucha gente que las escuchara, pero nunca sabes lo que puede pasar y ahora tengo una oportunidad de hacer un show en el Lunario del Auditorio Nacional de Mexico y me siento muy afortunado de lo que está pasando”, contó alegre en entrevista con Excélsior.

Parte del éxito de Tamer radica en su autenticidad en las plataformas digitales, donde su música, que a menudo explora temas de identidad y la superación de barreras culturales,

“Me encanta ir viendo a este grupo de gente crecer, ahora tengo fans en Taiwan y que son amigos de mexicanos y árabes, y es como ir viendo una familia que está empezando a crecer, eso me gusta”, menciona.

Mishaal es hijo de padre saudí, pero gracias a su madre, lleva la calidez ecuatoriana en su ADN. Esta conexión con Latinoamérica hace que su música rompa la barrera del idioma, y hasta parece que no es un cantante extranjero, sino un artista que comparte y entiende la sensibilidad que se vive en México.

Mishaal Tamer Cortesía

“Creo que es buena suerte tener padres diferentes, porque en realidad yo creo que la gente de todo el mundo tenemos la misma sangre, todos tenemos un corazón y podemos pensar y sentir. Y especialmente con la música, si no entiendes las letras no puedes conectar con la emoción, especialmente si es una letra honesta y real”.

“Esa combinación creo que es algo muy importante para mí como artista, porque no quiero que alguien afuera en el mundo por cualquier razón se sienta solo, para eso estamos aquí, con las canciones todos podemos sentir y conectar”, señala.

¿Dónde ver a Mishaal Tamer?

Mishaal Tamer se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el 11 de abril con un show que promete una atmósfera íntima. Con un repertorio que navega entre la melancolía y la energía del pop moderno, el concierto se perfila como la graduación definitiva de un artista que supo cruzar océanos y algoritmos para conectar con el corazón de México.

Mishaal Tamer Cortesía

Conócelo más a fondo

Tiene 26 años (nació el 11 de junio de 1999 en Yeda, Arabia Saudita).

Es de ascendencia mixta (padre saudí y madre ecuatoriana), lo que explica por qué canta en inglés, árabe y español.

Su álbum debut, Home Is Changing, fue lanzado el 18 de octubre de 2024.

En Spotify, Mishaal ha logrado cifras de "artista global" gracias a su mezcla de pop indie y sonidos de Oriente Medio.

Supera los 3 millones de oyentes mensuales.

Su álbum Home Is Changing ha acumulado más de 111 millones de reproducciones totales.

Sus temas Arabian Knights y Addicted siguen siendo sus temas más icónicos.

ITTY BITTY fue un fenómeno viral, llegando incluso al #1 del Top Viral 50 en Spotify México.