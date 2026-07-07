Lionel Messi agranda su peor pesadilla con Argentina al fallar otro penal crucial en Mundiales

Siempre el nombre de Lionel Messi entra en las discusiones cuando se trata de nombrar al más grande futbolista de todos los tiempos (The Goat), pero hay algo en lo que no queda duda: El astro argentino es un mal cobrador de tiros penales. El 10 de la albiceleste echó por la borda la oportunidad de marcar desde los 11 pasos en el primer tiempo del duelo de octavos de final ante Egipto, el que ya fue su segundo penal fallado en esta Mundial y el quinto en grandes competencias vistiendo la playera de Argentina.

El arquero Mostafa Shobeir fue el más reciente de los verdugos de Messi desde los 11 pases. El portero egipcio se recostó sobre su lado izquierdo para tapar a dos manos el cobro de quien es el máximo anotador en la historia de los Mundiales, pero que en esta edición ya lleva dos fallos desde el manchón del área.

¿Cuántos penales ha fallado Messi en su trayectoria?

Sin lugar a dudas Messi ocupa un lugar en la mesa redonda donde se sientan aquellos que están en la boca de todos cuando se discute sobre quién es el mejor futbolista en la historia. Pero su rendimiento como cobrador de penales le quita bonos a su magia en conducción, definición y golpeo con la llamada “bendita pierna izquierda”.

Con el cobro que tapó Shobeir ya son 34 los yerros de Messi en 150 ejecuciones desde el manchón del tiro penal. Un paupérrimo rendimiento del 77 por ciento de acierto, que para cualquier mortal podría ser una tasa de acierto decente, pero para alguien que aspira a la inmortalidad como el The Goat, es simplemente inaceptable.

¿Cuales han sido los penales más importantes que ha fallado Messi?

Con su más reciente falla, Messi ya cuenta con cinco cobros errados en duelos trascendentales para Argentina en grandes competencias. La que sigue es una lista cronológica de esos yerros.

1 Final de la Copa América Centenario 2016 contra Chile

Definición por tanda de penales tras un empate 0-0 en los 120 minutos.

Messi ejecutó el primer disparo de la tanda para Argentina y lo mandó por encima del travesaño. La albiceleste perdió la final (2-4 en penales), provocando su renuncia temporal a la selección nacional.

2 Fase de Grupos - Mundial Rusia 2018 contra Islandia

Partido debut del Grupo D. El encuentro se encontraba empatado 1-1 en el minuto 68.

El arquero islandés Hannes Halldórsson detuvo el remate de Messi, privando a Argentina de llevarse la victoria en un partido que complicó notablemente su clasificación a octavos.

3. Fase de Grupos - Mundial Qatar 2022 vs. Polonia

Tercera jornada de grupos. Argentina necesitaba ganar para asegurar su clasificación a octavos de final y evitar la eliminación.

Con el marcador 0-0, el guardameta Wojciech Szczęsny le atajó el remate a mano cambiada tras una estirada fenomenal. Afortunadamente, Argentina logró ganar el encuentro 2-0 posteriormente.

4. Fase de Grupos - Mundial 2026 vs. Austria

Segunda jornada del Grupo J de la actual Copa del Mundo.

Apenas al minuto 7 de juego con el marcador en cero, Messi dispuso de una pena máxima tras una falta sobre Lautaro Martínez. El astro argentino mandó su disparo por un costado de la portería. Con este error (el tercero en tiempo regular en Mundiales), Messi se convirtió en el futbolista que más penales ha fallado en Copas del Mundo.

5. Octavos de Final - Mundial 2026 vs. Egipto

Partido de eliminación directa jugado el 7 de julio de 2026. Argentina perdía 0-1 tempranamente en el primer tiempo.

Al minuto 20 del compromiso, Messi tuvo la oportunidad de igualar el encuentro desde los once pasos. Sin embargo, su cobro no fue efectivo, lo que obliga al equipo albiceleste a remar contracorriente. Hace más grande su récord de más penales fallados en Mundiales.