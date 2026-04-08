Tito Fuentes, ¿cómo está el integrante de Molotov tras ser hospitalizado?

Esta mañana se reportó que Tito Fuentes, integrante de la banda Molotov, fue sometido hace unos días a una cirugía. Hasta el momento, el propio músico compartió en su cuenta oficial de Instagram que se encontraba realizando ejercicio y no se ha pronunciado respecto a su de salud.

Micky Huidobro, integrante de Molotov, habló sobre el estado de salud de Tito y reveló que recientemente fue intervenido.

Recién lo acaban de intervenir; la última vez fue hace dos semanas y una de las metas del doctor era dejarlo listo para este año”, comentó. También señaló que desde 2020 Tito comenzó su proceso de tratamiento, aunque ha enfrentado distintos episodios a lo largo del tiempo.

Micky expresó el aprecio que siente por su compañero:

Tito fue compañero mío de la escuela, de otras bandas conmigo; obviamente lo estimo, es de mis mejores amigos”, afirmó.

Asimismo, reconoció la valentía de Tito al compartir su historia públicamente y generar conciencia sobre las adicciones:

Pocos se atreven a hablar de ese tipo de cosas. Son temas delicados, y más si tienes hijos o familia. Tener las agallas de enfrentarlo en la prensa, asumirse como un enfermo… ahora lo veo fuerte”, agregó.

El año pasado, el integrante de Molotov anunció su retiro temporal para enfocarse en su rehabilitación y salud mental; en su lugar quedó Jay de la Cueva.

¿A Micky Huidoboro NO le gustaría COLABORAR con Belinda? ¿Te imaginas verlos juntos en el escenario?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut#SaleElSolTV pic.twitter.com/vtgneQOPSZ — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 8, 2026

Hace un par de horas, Tito publicó en su cuenta de Instagram su rutina completa de ejercicio, acompañada de la frase “no parar”, además de otras publicaciones recientes. Hasta el momento, no se ha pronunciado directamente sobre su estado de salud.

¿Qué le pasó a Tito Fuentes?

Tito Fuentes ha enfrentado problemas de adicciones, los cuales él mismo ha hecho públicos. Estas situaciones le han provocado afectaciones en el tabique nasal, comúnmente asociadas al abuso de sustancias.

En entrevistas, el músico ha revelado que incluso estuvo en coma inducido durante algunos días. Reconoce que gran parte de sus problemas de salud han sido consecuencia del descuido físico y mental.

Entre las complicaciones que ha padecido se encuentran el alcoholismo y el abuso de sustancias. Además, ha sido sometido a más de 10 cirugías, admitiendo que estas fueron resultado de sus propios actos en el pasado.

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