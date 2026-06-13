Ellas fueron las parejas de Chris Evans; ¿tuvo un romance con Scarlett Johansson?

Chris Evans es uno de los actores más queridos y populares de Hollywood. A lo largo de su carrera ha demostrado su versatilidad interpretando personajes memorables, aunque para millones de fans siempre será recordado por dar vida a Capitán América en la saga de Avengers.

Sin embargo, fuera de los reflectores y los éxitos en el cine, muchos seguidores sienten curiosidad por conocer cómo ha sido la vida amorosa del actor.

Parejas de Chris Evans

Jessica Biel

La actriz estadounidense, reconocida por películas como "El ilusionista", conoció a Chris Evans gracias a amigos en común. Su relación se convirtió en una de las más importantes y duraderas en la vida del actor, ya que estuvieron juntos entre 2001 y 2006.

Durante esos años, la pareja asistió a diversos eventos públicos y desfiló junta por varias alfombras rojas, convirtiéndose en una de las favoritas de Hollywood en aquella época.

Minka Kelly

Aunque nunca revelaron públicamente cómo comenzó su romance, Chris Evans y Minka Kelly iniciaron su relación en 2007. Tiempo después decidieron separarse.

Sin embargo, el amor les dio una segunda oportunidad y retomaron su relación en 2012, aunque finalmente terminaron definitivamente en 2013. Actualmente mantienen una relación cordial y de amistad.

Jenny Slate

La actriz y comediante estadounidense conoció a Chris Evans durante el rodaje de la película "Un don excepcional", proyecto en el que trabajaron juntos.

Comenzaron a salir en 2016 y pronto hicieron varias apariciones públicas como pareja. No obstante, a principios de 2017 decidieron poner fin a su relación sentimental.

Scarlett Johansson

La química entre Scarlett Johansson y Chris Evans ha sido evidente en cada una de sus colaboraciones cinematográficas, especialmente en las películas de Avengers.

Esa cercanía provocó en varias ocasiones rumores sobre un supuesto romance. Sin embargo, ambos han dejado claro que entre ellos existe únicamente una sólida amistad forjada a lo largo de los años.

Ellas fueron las parejas de Chris Evans; ¿tuvo un romance con Scarlett Johansson? Foto: grosbygroup.com

Alba Baptista

La actriz portuguesa Alba Baptista, conocida por sus participaciones en producciones como "La señora Harris va a París" y la serie "Warrior Nun", conoció a Chris Evans a través de amigos en común.

La pareja comenzó su relación a finales de 2021 y mantuvo su romance lejos del ojo público. Finalmente, se casaron el 9 de septiembre de 2023 en Cape Cod, Massachusetts, durante una ceremonia privada.

En 2025 dieron la bienvenida a su primera hija, consolidando así una de las etapas más felices en la vida del actor.

A lo largo de los años, Chris Evans ha conquistado al público con su talento, carisma y sencillez. Aunque ha protagonizado algunos romances muy comentados, hoy disfruta de una nueva faceta personal junto a su esposa y su familia, mientras continúa siendo uno de los actores más queridos de Hollywood.