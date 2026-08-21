Michelle Pfeiffer: De vender cepillos de puerta en puerta a estrella de Hollywood

Exactamente 25 años atrás, Michelle Pfeiffer y Elle Fanning ya habían trabajado juntas en el clásico Mi nombre es Sam, con la nominación al Oscar de Sean Penn. La única diferencia es que Elle no podría recordarlo con claridad, porque tenía apenas dos años cuando apareció como la versión más jovencita de su famosa hermana Dakota. Pero hoy, Elle es la verdadera protagonista de la serie de Apple TV Margo tiene problemas de dinero, en la que Michelle interpreta también el rol principal de la madre, con otro agregado familiar: el esposo en la realidad, David E. Kelley, es el creador y productor de la serie nominada a ocho premios Emmy.

¿Tuvieron alguna vez problemas de dinero?

Michelle Pfeiffer: Ay, Dios... en mi infancia, sí. Yo no crecí en una familia adinerada. Vivíamos con lo justo hasta fin de mes. Y desde muy joven aprendí el valor de un dólar.

Elle Fanning: Yo trabajo desde los dos años...

¿Y recuerdan lo primero que se compraron con el sueldo de sus trabajos?

M: Yo había empezado a trabajar a los 13 años, pero en otros trabajos. Y siendo muy joven, ahorré lo suficiente para comprar un auto, mi primer auto.

E: Cuando tenía 18 años o algo así, me acuerdo que me dejaron comprar algo de Chanel. Mi madre me dijo: “Puedes elegir una sola cosa” y yo pedí una falda de jean.

¿Todavía la tienes?

E: La tengo, la tengo, sí. Y era porque me fascina la moda que no es para nada convencional. Era una falda de jean larga, muy hippie, de los años 70. Creerías que no es algo típico de Chanel, pero es lo que eligió mi versión adolescente.

¿Fuera de la actuación tuvieron algún otro trabajo?

M: Yo tuve muchos trabajos, vendiendo ropa, en una imprenta, un supermercado. Trabajé en una empresa que se llamaba Fuller Brush, vendiendo puerta a puerta cepillos de limpieza. Era una locura. Y mis padres me enseñaron a ahorrar para las épocas de vacas flacas. En ese sentido, siempre fui muy responsable. No ganaba ninguna fortuna, pero trabajando en un supermercado podía vivir bien. Trabajando como mesera, se podía vivir bien. No podía tener una vida extravagante, pero podía vivir en un apartamento decente... aunque hoy en día sea más difícil.

E: Yo no tuve trabajos fuera de la actuación, pero creo que mis padres se encargaron de enseñarnos con mi hermana Dakota a ser independientes en un nivel financiero, trabajando para vivir, como el personaje de Margo en la serie.... Pero en mi caso es difícil hablar de buscar otro trabajo fuera de la actuación, porque es lo que siempre hice. Ni siquiera fui a la Universidad, no sabría hacer nada más fuera de la actuación.

Elle Fanning en Margo tiene problemas de dinero Cortesía Apple TV.

El mismísimo creador David E. Kelley confirma públicamente que desde el primer momento en que leyó la novela original de Margo tiene problemas de dinero, había imaginado a Michelle Pfeiffer, en el rol de la exmesera excéntrica madre independiente en el rol principal. Siendo el creador de otras series tan importantes como Big Little Lies y Ally McBeal, tampoco tuvo demasiados rodeos en convencer a Apple TV sobre la nueva producción. El problema fue convencer a la esposa, porque hacía casi 30 años que habían decidido dejar de trabajar juntos para evitar problemas matrimoniales que pudieran mezclarse con el trabajo. Digamos que no suena nada fácil aceptar órdenes del esposo, para una superestrella de Hollywood. Pero la idea funcionó al punto tal de confirmar una segunda temporada de la serie, donde los conflictos pasarán por Elle Fanning tratando de ganarse la vida para afrontar otros problemas de dinero. Y en ese sentido, todo queda en familia, porque ella también es la productora ejecutiva, con alguien tan famoso como familiar.

Me equivoco... o ¿en los créditos, al principio de la serie, figuran Elle Fanning con Dakota, como productoras ejecutivas?

E: Sí, sí, es cierto. Con Dakota tengo una compañía de producción llamada Lewellen Pictures. Juntas producimos también The Nightingale y estamos produciendo una historia sobre la vida de Paris Hilton, sin nosotras como actrices. Pero esta serie en particular fue un verdadero trabajo de amor. Trabajo bastante con mi hermana y hace que todo también sea muy especial. Juntas armamos el equipo de filmación, por ejemplo, conseguimos los derechos antes que se publicara el libro que le habían dado a David, el esposo de Michelle. Se lo habían ofrecido también a Nicole Kidman y yo pensé “Si nos conocemos todos... ¿Por qué no nos juntamos a hacerla?”. La ofrecimos juntos y Apple TV nos pareció el lugar perfecto. Logramos armar el mejor equipo, con Michelle, gracias al marido. Y convencerla fue el gran trabajo de él (risas).

¿Cómo te convencieron, Michelle?

M: El libro había estado en la mesa de nuestra cocina durante dos semanas y la portada me había intrigado bastante, hasta que pregunté de qué se trataba. Recién ahí, mi esposo me comentó que tenía la opción de los derechos para una serie, con Elle Fanning y que estaba seguro de que me iba a gustar porque “hay un personaje en el que todos dicen que podría ser tuyo”. Me sentí halagada. Pero recién ahí leí que mi personaje tampoco figura demasiado en el libro original. Se veía como un trabajo muy chico y yo tampoco estaba demasiado entusiasmada en trabajar con mi marido. Hace tanto tiempo que estamos casados, no quería arriesgarlo... pero me enamoré del personaje de Elle (Fanning). Me encantó su fuego, sus fallas, su pasión por sobrevivir. Me pareció que yo también podía agregarle mucho más. Mi personaje apenas aparecía en unas diez páginas, pero me impactó demasiado y acepté.

Nick Offerman, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer en Margo tiene problemas de dinero. Cortesía Apple TV.

¿Qué aspectos de la serie creen que se merecen las 8 nominaciones al Premio Emmy?

E: Hay muchos aspectos del personaje de Margo que me encantan, por todos los desafíos que tiene. El guion era demasiado bueno, todos los detalles estaban escritos, muy bien detallados. Y me gustó el hecho de afrontar algo tan nuevo, por el miedo que también me dio al aceptar.

¿Cómo interpretar una madre casi adolescente?

E: Nunca antes había interpretado un personaje como el de ella, una madre tan joven. Y yo también quise mostrarla como alguien auténtico, para que otras personas también se pudieran sentir identificadas. Es obvio que no soy madre y tuve que pensar bastante en el tema. Pedí que me dejaran tener al bebé bastante tiempo dentro del estudio. Trabajamos con varios bebés, aunque también había muñecos que parecían sacados de una película de terror (risas). Se suponía que el verdadero bebé tenía que llorar cuando Michelle lo levantaba en brazos, pero sonreía cuando la veían. La amaba (risas).

M: Lo amaba tanto yo...

E: Es lo que también agregó un factor de realidad a la filmación. Margo es un personaje complicado, una persona con todas las fallas, muy fácil de juzgar desde afuera. La historia pasa por la relación familiar y podíamos llegar a pelearnos entre nosotras, pero al final del día, se nota el amor que hay entre estos dos personajes.

Michelle Pfeiffer and Elle Fanning REUTERS

¿Qué opinan del factor moral de abrir una página de OnlyFans para ganarse la vida?

M: Viendo los personajes, me puse a pensar lo fácil que es juzgar a la gente en el mundo de hoy. Y me identifiqué en ese sentido, porque yo soy mucho más fácil de juzgar a la gente de lo que realmente creo que soy, aunque me creo muy liberal. Y creo que en ese aspecto debería mejorar. Se me viene a la mente una frase famosa que dice “Recuerda que cada persona que conoces está luchando una batalla que para nada conoces. Sé amable”. Es muy fácil juzgar a alguien que está en OnlyFans, o cualquiera que se vista de una manera diferente, por el lugar que vive o las elecciones que hizo en su vida. Pero todos tienen una historia detrás y creo que en nuestra vida perdimos la habilidad de convivir rodeados de contradicciones de otras vidas complejas. Y la serie nos enseña bastante en ese sentido.

E: Puede sonar cliché, pero es fácil juzgar a un libro por la portada. Y es lo que David E. Kelley logró tan bien con el guion. A veces plantea un cliché y lo destruye en pedazos (risas). Todos los personajes de la historia son muy fáciles de cuestionar, hasta que los terminamos amando, cuando nos tomamos un tiempo para conocerlos, a lo largo de otros episodios.

M: Es cierto, así es la hermosa forma en que escribe (mi esposo) David: te lo plantea como alguien que nadie toleraría, para terminar coincidiendo en todo lo que hagas, al punto de demostrar las razones por las cuales no debería darte nada de vergüenza, como una forma de digerir nuestra peor forma de ser.