Michael Mann, director de 'Colateral', se disparó accidentalmente; esto se sabe del accidente

Michael Mann, reconocido director de cine que ha estado detrás de películas como Colateral y Heat, sufrió un accidente que provocó que fuera trasladado a un hospital de Los Ángeles, California. La noticia comenzó a circular este domingo 1 de noviembre y generó preocupación entre sus seguidores.

El cineasta estadounidense, quien tiene 83 años, es considerado uno de los directores más importantes de Hollywood gracias a su trabajo en películas de acción, suspenso y drama. A lo largo de su carrera ha colaborado con actores como Tom Cruise, Robert De Niro, Al Pacino y Jamie Foxx.

Captura de pantalla

Aunque Mann está acostumbrado a trabajar con escenas de acción y armas de fuego en sus producciones, esta vez estuvo involucrado en un incidente fuera de los sets de grabación, mientras realizaba una actividad en un establecimiento de Los Ángeles.

¿Qué le pasó a Michael Mann, director de 'Colateral'?

De acuerdo con información publicada por TMZ, Michael Mann se disparó accidentalmente en una pierna mientras se encontraba en un campo de tiro de Los Ángeles, durante la tarde del sábado 31 de octubre.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde en un establecimiento conocido como The Range LA, donde el director estaba practicando con un arma de fuego.

Según una fuente consultada por el medio estadounidense, Michael Mann intentaba guardar su pistola en la funda cuando el arma se accionó inesperadamente y el disparo terminó impactándolo en una pierna.

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Tras lo sucedido, los servicios de emergencia fueron alertados y acudieron al establecimiento para auxiliar al cineasta. Debido a la lesión, fue necesario trasladarlo en ambulancia a un hospital.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó a TMZ que sus agentes, junto con integrantes del Departamento de Bomberos de la ciudad, respondieron al reporte de una persona herida por arma de fuego en el campo de tiro.

Las autoridades también señalaron que se trató de un accidente durante una práctica de entrenamiento y que la persona involucrada no tenía intención de hacerse daño.

¿Cuál es el estado de salud de Michael Mann?

Después de que se conociera lo sucedido, una de las principales dudas entre los seguidores del director fue qué tan grave era la lesión que había sufrido.

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Hasta el momento, la información difundida indica que Michael Mann fue trasladado a un hospital después de recibir el disparo accidental en una pierna. Sin embargo, no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de la herida ni el tratamiento médico que recibió. Tampoco se ha informado cuánto tiempo podría permanecer hospitalizado.

¿Quién es Michael Mann, director de 'Colateral' y 'Heat'?

Michael Mann nació el 5 de febrero de 1943 en Chicago, Estados Unidos. Antes de convertirse en uno de los directores más conocidos de Hollywood, estudió en la Universidad de Wisconsin-Madison y posteriormente continuó su formación cinematográfica en Londres.

Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la publicidad y los documentales. Tiempo después regresó a Estados Unidos, donde comenzó a escribir guiones para producciones de televisión, entre ellas Starsky y Hutch y Police Story.

Uno de sus primeros reconocimientos llegó con The Jericho Mile, una película para televisión estrenada en 1979 que le permitió ganar un premio Emmy.

Posteriormente, en 1981, estrenó Thief, su primer largometraje para cine. También participó en la creación y producción de series como Miami Vice, que se convirtió en uno de los programas policiacos más populares de la década de los ochenta.

Con el paso de los años, Mann consiguió hacerse de un lugar importante en la industria cinematográfica gracias a su estilo para contar historias relacionadas con el crimen, las investigaciones policiacas y los conflictos entre sus personajes.

¿Qué películas ha dirigido Michael Mann?

Entre las producciones más conocidas del cineasta se encuentra Heat (1995), protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, que cuenta la historia de un ladrón profesional y un detective que intenta atraparlo.

Otra de sus películas más recordadas es Colateral (2004), en la que Tom Cruise interpreta a un asesino a sueldo que obliga a un taxista, interpretado por Jamie Foxx, a llevarlo por distintos lugares de Los Ángeles durante una noche.

A estos títulos se suman otras producciones importantes de su carrera, como El último mohicano (1992), El informante (1999), Ali (2001), Enemigos públicos (2009), Blackhat (2015) y Ferrari (2023).

Además de dirigir, Michael Mann ha trabajado como productor en distintas películas, entre ellas El aviador (2004), de Martin Scorsese.

Su trayectoria también incluye varios reconocimientos de la industria, como dos premios Emmy, un BAFTA y distintas nominaciones a los premios Oscar.

En 2022 publicó junto con la escritora Meg Gardiner la novela Heat 2, que continúa y amplía la historia presentada en su famosa película de 1995.