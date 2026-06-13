Metro Hidalgo se transforma en salón de baile: usuarios recrean escenas dignas salidas de otra época

La estación del Metro Hidalgo se convirtió, por unas horas, en un auténtico salón de baile. Vestidos elegantes, trajes de época y danzas inspiradas en siglos pasados sorprendieron a decenas de usuarios, en una escena tan llamativa que muchos aseguraron que parecía creada con inteligencia artificial.

En los últimos días, esta estación ha llamado la atención debido a su remodelación, la cual incorporó candelabro y lámparas que varios usuarios relacionaron con la estética virreinal y los grandes bailes europeos. El resultado fue el escenario perfecto para recrear una experiencia fuera de lo común en pleno corazón de la Ciudad de México.

¿Qué pasó en la estación Hidalgo del Metro?

A través de diversos videos compartidos en redes sociales, se observa cómo algunos usuarios acudieron a la estación vestidos con atuendos de época para interpretar bailes que evocan celebraciones de otros siglos.

El inesperado espectáculo captó la atención de quienes transitaban por el lugar, quienes se detenían para observar, grabar e incluso aplaudir a los participantes mientras disfrutaban de una experiencia poco habitual dentro del transporte público.

Redes sociales comparan el momento con Bridgerton

Los videos también conquistaron TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron al peculiar evento.

Muchos comentarios hicieron referencia a la popular serie "Bridgerton", famosa por retratar los bailes y la vida social de la alta sociedad durante el período de la Regencia en Inglaterra a principios del siglo XIX.

Para varios internautas, las imágenes parecían escenas sacadas directamente de la producción de Netflix, mientras que otros celebraron la creatividad y espontaneidad de quienes participaron en esta singular actividad.

Remodelación del Metro Hidalgo desata furor entre los usuarios

Este cambio forma parte de la remodelación realizada en algunas estaciones de las Líneas 2 y 8 del Metro de la Ciudad de México, como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Como parte de las modificaciones destacan candelabros con un estilo europeo del siglo XIX, elementos que despertaron curiosidad y conversación entre los usuarios habituales del sistema de transporte.

El entusiasmo ha sido tal que incluso han surgido convocatorias en redes sociales para invitar a más personas a acudir con vestimenta de época y sumarse a los bailes improvisados.

Metro Hidalgo se transforma en un salón de baile Foto: @johanadealba8

Así, la estación Hidalgo continúa siendo sensación entre capitalinos y visitantes, demostrando que, incluso en medio de la rutina diaria, todavía hay espacio para la sorpresa, la creatividad y momentos capaces de convertir un viaje en Metro en una experiencia inolvidable.