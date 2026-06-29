Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, se pronuncia tras balacera a su equipo; chofer está grave

Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, preocupó al público después de que se diera a conocer que la madrugada de este domingo el camión en el que viajaba parte de su equipo había sido baleado.

El hecho ocurrió mientras su equipo viajaba por la carretera Puebla- Tehuacán después de haber dado una presentación en Tlaxcala. Los primeros reportes indicaron que uno de los disparos lesionó a Luis Ángel, segundo vocalista de la banda y que al parecer el conductor había salido ileso.

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Sin embargo, en una conferencia de prensa, Memo Garza dio más detalles del ataque que él no presenció debido a que se dirigía al aeropuerto.

Memo Garza lanza comunicado en redes sociales

Por medio de sus redes sociales, Memo Garza compartió un comunicado en el que compartió algunos detalles de lo ocurrido en la balacera.

“El equipo de la banda de Memo Garza informa que, durante la madrugada de este domingo, el camión del equipo fue objeto de un intento de asalto en la carretera Puebla–Tehuacán, a la altura del Puente Xonacatepec. Durante el incidente se registraron detonaciones de arma de fuego, dejando como resultado a dos integrantes de nuestro equipo lesionados”.

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En el comunicado se explicó que la presentación que se tenía programada para este 28 de junio en Chiapas había quedado pospuesta. Además, agradecía el apoyo del público.

“Agradecemos la comprensión del público, así como el apoyo y la colaboración de las autoridades. En breve compartiremos más información a través de nuestros canales oficiales”.

Memo Garza confirma estado de salud de conductor

Horas después, Memo Garza realizó una conferencia de prensa online en la que compartió que se encontraba con mucha tristeza e impotencia tras el ataque a su equipo.

“Veníamos a hacer nuestro trabajo como siempre, salimos de nuestra casa para alegrar a la gente, a hacer nuestro trabajo sin imaginar que de repente al salir de un evento de feria donde todo estuvo muy bonito, a escasos 10 o 15 minutos de regreso mis compañeros sufrieron este incidente. Fue un intento de robo, se salió de control por despojarnos de las pertenencias que tenemos en el autobús, dinero que traemos después de una presentación”.

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El cantante dijo que una de las personas de su equipo está gravemente herida e incluso se debate entre la vida y la muerte.

“Tenemos un compañero que se está debatiendo entre la vida y la muerte, cuando el único deseo de nosotros es salir a trabajar. Siento mucha impotencia”.

Memo Garza

Memo Garza hizo un llamado a las autoridades y aseguró que después del ataque se realizó la denuncia correspondiente. Negó que haya sido un ataque directo en su contra.