Memo Garza: quién es el exintegrante de La Adictiva y los incidentes que ha sufrido en carretera 

Memo Garza ha llamado la atención luego de que durante la madrugada de este domingo 28 de junio el autobús en el que viajaba parte de su equipo fuera atacado a balazos sobre la autopista Puebla-Orizaba, tras ofrecer un concierto en Tlaxcala.

El hecho también hizo recordar que no es la primera ocasión en la que el cantante enfrenta una situación de riesgo mientras se traslada por carretera.

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¿Quién es Memo Garza?

Detrás del nombre artístico de Memo Garza está Guillermo Garza Cantú, cantante nacido el 2 de marzo de 1988 en Cadereyta, Nuevo León. A sus 37 años, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del regional mexicano.

Antes de alcanzar la fama, formó parte de La Bandolera de Monterrey durante cuatro años. Su carrera dio un giro cuando ingresó a La Adictiva Banda de San José de Mesillas, agrupación con la que consiguió reconocimiento nacional gracias a varios de sus éxitos.

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A lo largo de su etapa con La Adictiva interpretó canciones como "Después de ti, ¿quién?", "Disfruté engañarte", "Hombre libre", "Te dirán", "En peligro de extinción" y "Escondidos", temas que marcaron una de las épocas más exitosas de la agrupación.

¿Por qué dejó La Adictiva?

Luego de permanecer diez años como vocalista principal, Memo Garza decidió separarse de La Adictiva en 2023 para iniciar su carrera como solista, una decisión que, según explicó, comenzó a planear junto con sus compañeros varios años antes.

Como parte de esa nueva etapa, pidió al cantante Espinoza Paz que produjera su primer disco. La colaboración entre ambos incluso los llevó a presentarse con lleno total en la Arena Ciudad de México, donde interpretaron el tema "La sonrisa obligatoria".

Desde entonces ha lanzado sencillos como "A poco no", "Toca" y "Me aguanté", además de continuar ofreciendo conciertos en distintos estados del país.

Los incidentes que Memo Garza ha enfrentado en carretera

Aunque el ataque registrado este 28 de junio de 2026 ha causado gran impacto, el cantante ya había vivido otros momentos de tensión durante sus traslados por carretera.

Ataque armado en 2021

Uno de los primeros hechos ocurrió en noviembre de 2021, cuando aún era integrante de La Adictiva. Después de presentarse en el Palenque de Metepec, Estado de México, la camioneta en la que viajaba junto con parte del equipo fue atacada a balazos.

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En ese momento, Memo Garza aseguró que no creía que la agresión estuviera dirigida contra la agrupación y afirmó que la banda "jamás ha tenido ningún problema".

El ataque ocurrió después de aproximadamente dos horas de viaje, mientras varios integrantes dormían. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada.

Volcadura de autobús en 2025

Otro episodio ocurrió el 9 de abril de 2025, cuando el autobús donde viajaba el cantante junto con su equipo volcó sobre la carretera Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 158.

El accidente dejó varios heridos. Entre ellos se encontraba Andrés, integrante de la banda, quien de acuerdo con reportes extraoficiales habría perdido un brazo y permanecía en estado crítico.

Tras el percance, Memo Garza publicó un mensaje en redes sociales para agradecer la atención de los cuerpos de emergencia y pedir apoyo para sus compañeros.

"Como músicos y artistas corremos siempre un riesgo por circular en las carreteras del país".

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Días después también desmintió versiones sobre una supuesta colecta para cubrir gastos médicos y aclaró que todo estaba siendo atendido por su equipo de trabajo.

"Está corriendo el rumor de que se recolecta dinero para la atención médica de uno de los integrantes, pero esto es falso. No se dejen engañar".

Ataque armado en la autopista Puebla-Orizaba

La madrugada de este domingo 28 de junio, el autobús en el que viajaba parte del equipo del cantante fue interceptado por hombres armados cuando circulaba por la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del puente de Xonacatepec, después de un concierto en Tlaxcala.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores intentaron obligar al conductor a detenerse y, al no conseguirlo, dispararon contra la unidad. El chofer logró continuar hasta llegar a un sitio seguro, mientras los responsables escaparon.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que uno de los disparos lesionó a Luis Ángel, segundo vocalista de la banda, quien fue trasladado a un hospital privado. Su estado de salud fue reportado como estable.

Cabe mencionar que Memo Garza no viajaba en el autobús y hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.