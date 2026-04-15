¡Señorito Malcolm! Fores El Patrón sorprende a actores de la serie con enorme ramo

Malcolm el de en medio ha causado sensación con su nueva temporada, pero también por la visita de parte del elenco a México que ha tenido varios momentos virales, como cuando los famosos conocieron a la actriz que presta su voz a Lois.

Pero eso no es todo, ya que los actores que forman parte del elenco de Malcolm el de en medio también vivieron un momento muy divertido protagonizado por Flores El Patrón.

Malcolm en Disney Plus. Andrew H. Walker/Shutterstock

Flores El Patrón sorprende a los actores de Malcolm el de en medio

Durante uno de los eventos en los que han participado los actores que dan vida a Reese, Francis y Malcolm en el que convivieron con fans, participaron en distintas dinámicas, una de ellas fue con Flores El Patrón.

De manera sorpresiva, apareció “El Patrón” con un gran ramo de flores, generando una reacción de desconcierto entre los actores, quienes no parecían entender del todo lo que estaba ocurriendo. La escena incluyó confeti, vueltas y el característico grito del personaje, lo que hizo el momento aún más divertido.

Captura de pantalla

Según la descripción del video, el ramo estaba dirigido a Lois y supuestamente era enviado por Hal. Sin embargo, al no encontrarse los personajes presentes, las flores fueron entregadas a sus hijos.

Tras la difusión del video, las opiniones en redes sociales no tardaron en aparecer. Una parte de la audiencia consideró que el momento fue incómodo o incluso vergonzoso, recordando situaciones similares en programas de televisión que han sido criticados anteriormente por este tipo de dinámicas con invitados.

Por otro lado, hubo quienes tomaron el momento con humor, señalando que se trató de algo espontáneo que formó parte del estilo de entretenimiento al que está acostumbrado cierto público en México y que sin duda fue algo diferente para los actores.

Captura de pantalla

El regreso de Malcolm el de en medio

Más allá de lo ocurrido durante la promoción, el regreso de la serie ha llamado la atención por la forma en la que retoma la historia de sus personajes. En esta ocasión, Malcolm ya no es el niño prodigio que intenta sobrevivir a su familia, sino un adulto que enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones.

A diferencia de otros regresos televisivos que apuestan por la nostalgia sin riesgos, esta nueva entrega mantiene el tono crítico y sarcástico que caracterizó a la serie desde sus inicios.

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Otro punto que ha generado conversación es la incorporación de Kelly, el hije menor, como un personaje adolescente no binario.

PJG