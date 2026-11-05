Manuel Turizo encabezará el show de medio tiempo del partido de la NFL en Madrid

Manuel Turizo se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su trayectoria: protagonizar el espectáculo de medio tiempo del encuentro de la NFL entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, que se celebrará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España.

El intérprete colombiano vive los días previos a esta presentación con entusiasmo y una intensa preparación.

Durante un encuentro con medios de comunicación, explicó que se mantiene en contacto constante con el equipo de producción para revisar aspectos técnicos, escenografía y otros elementos que formarán parte de su actuación.

Foto: Facebook MTZ - Manuel Turizo

¿Manuel Turizo siente nervios por presentarse en la NFL?

Lejos de sentirse intimidado por el compromiso, el cantante describió la expectativa que experimenta como una emoción que lo mantiene activo y concentrado en los preparativos.

Turizo explicó que piensa constantemente en cómo lograr que todo salga de la mejor manera, por lo que suele comunicarse con su equipo para verificar que los pendientes estén resueltos.

Para él, esa sensación de tener el corazón acelerado y las manos inquietas no está relacionada con el miedo, sino con las ganas de ofrecer una presentación que esté a la altura de las expectativas.

¿Qué adelanto dio sobre su espectáculo en Madrid?

Aunque prefirió mantener en secreto buena parte de las sorpresas que prepara, Manuel Turizo compartió que su actuación tendrá un significado especial para el rumbo que tomará su carrera.

El colombiano adelantó que el espectáculo funcionará como una especie de introducción a una nueva etapa profesional, en la que comenzará a mostrar algunas de las ideas y proyectos que tiene contemplados para 2027.

De esta manera, su participación en el encuentro deportivo no solamente representa una presentación internacional, sino también una oportunidad para abrir la puerta a lo que está preparando para sus seguidores.

Foto: Facebook MTZ - Manuel Turizo

¿Por qué considera importante unir la música latina con el deporte?

Para el intérprete, formar parte de un evento de la NFL también representa un avance para la presencia de los artistas latinos en escenarios internacionales.

Consideró que este tipo de colaboraciones ayudan a romper barreras culturales y permiten que diferentes expresiones musicales encuentren espacios en acontecimientos deportivos de alcance mundial.

En ese sentido, destacó la importancia de continuar generando oportunidades para que la música latina llegue a nuevas audiencias y tenga mayor presencia en industrias que tradicionalmente han estado relacionadas con otros mercados.

Turizo reconoció que participar en el medio tiempo de un partido de la NFL podría ser un primer acercamiento a uno de sus grandes sueños: regresar al estadio Santiago Bernabéu para ofrecer un concierto como parte de una gira propia.

El artista expresó que le gustaría volver algún día con su propio espectáculo y tener la oportunidad de encontrarse con sus seguidores en un escenario de esas dimensiones.

Además, confesó que tiene un vínculo especial con el recinto madrileño, pues es aficionado del Real Madrid y disfruta asistir a sus partidos cuando se encuentra en España.

Foto: Facebook Manuel Turizo

¿Cuál es el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl que más admira?

Al hablar de las presentaciones que han marcado la historia de los espectáculos musicales deportivos, Manuel Turizo mencionó la actuación de Michael Jackson como una de sus favoritas.

Recordó particularmente el momento en que el llamado Rey del Pop apareció sobre una estructura elevada dentro del estadio, una imagen que considera inolvidable y que sigue siendo reconocida por los seguidores de la música.

También destacó los espectáculos de Rihanna y Bad Bunny, este último por la manera en que incorporó elementos de la identidad puertorriqueña y otras referencias culturales latinoamericanas.

Para Turizo, estas actuaciones demuestran que la música puede convertirse en un punto de encuentro entre distintas culturas y que los grandes escenarios internacionales también son una plataforma para compartir las raíces y tradiciones de los artistas.