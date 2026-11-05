La batalla por la custodia de su hijo se complica: ex de Halle Berry le exige más de 214 mil euros

La disputa entre Halle Berry y Olivier Martinez está lejos de terminar. A más de una década de su separación, los actores siguen enfrentados en los tribunales por la custodia de su hijo Maceo, y ahora el conflicto suma una nueva reclamación económica que podría complicar todavía más su relación.

El actor francés presentó una solicitud ante un tribunal de Los Ángeles para que su exesposa se haga cargo de sus gastos legales, que ascienden a 240 mil dólares, alrededor de 214 mil euros (alrededor de 4,496,075 pesos mexicanos). De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Martinez asegura que no tiene los recursos necesarios para cubrir las facturas de sus abogados ni los costos que seguirá generando el procedimiento.

La petición llega en un momento complicado para la protagonista de 'Monster's Ball', quien recientemente recibió un revés en su intento por recuperar el régimen de custodia que tenía con el padre de su hijo.

¿Por qué Olivier Martinez le pide más de 214 mil euros a Halle Berry?

Según la documentación presentada ante las autoridades, los gastos que el actor quiere que cubra Halle Berry se dividen en dos cantidades. La primera corresponde a 176 mil 522 dólares que asegura tener pendientes con sus abogados.

A esto se suman otros 63 mil 477 dólares, que calcula necesitar para continuar con su representación legal durante los próximos meses.

Martinez también presentó información sobre su situación económica. En ella declaró que sus ingresos mensuales promedio por derechos residuales son de apenas 776 dólares, mientras que sus gastos alcanzan los 17 mil 555 dólares al mes.

Según la documentación presentada ante las autoridades, los gastos que el actor quiere que cubra Halle Berry se dividen en dos cantidades. Grosby/Magnific

Además, señaló que tiene aproximadamente 43 mil 206 dólares distribuidos en distintas cuentas bancarias. Con estos datos, el actor busca demostrar que no puede afrontar por sí mismo los costos de la batalla judicial y que su exesposa tiene una mayor capacidad económica para cubrir los honorarios de ambos representantes legales.

Sin embargo, será el tribunal el que determine si Halle debe hacerse cargo de estos pagos. La cantidad solicitada no significa que exista una resolución a favor de Olivier.

Halle Berry pierde terreno en la batalla por la custodia de Maceo

La nueva exigencia económica se produce después de que Halle Berry no consiguiera recuperar la custodia física compartida de su hijo, de 13 años.

El pasado 30 de octubre se dio a conocer que un tribunal de Los Ángeles decidió retirar la orden de alejamiento temporal que existía contra la actriz, pero mantuvo las condiciones provisionales de custodia que favorecen a Olivier Martinez.

Con esta resolución, el actor conserva la custodia física principal del adolescente, mientras que Halle tiene un régimen de visitas limitado. La actriz puede convivir con Maceo los lunes y martes, de las 10:00 a las 20:00 horas, además de fines de semana alternos, los sábados y domingos, dentro del mismo horario.

La nueva exigencia económica se produce después de que Halle Berry no consiguiera recuperar la custodia física compartida de su hijo, de 13 años. GAPZ, VALE

Por el momento, tampoco tiene permitido pasar la noche con su hijo. Aunque ambos conservan la custodia legal compartida, la resolución establece que Halle tendrá la capacidad de tomar determinadas decisiones importantes cuando exista un desacuerdo entre los dos.

Otra de las medidas contempla que madre e hijo participen en 12 sesiones de terapia conjunta durante un periodo de seis meses, una vez que se designe al especialista que estará a cargo del proceso.

Las acusaciones que llevaron a los actores nuevamente ante un juez

El enfrentamiento más reciente comenzó después de que Olivier solicitara una orden de protección contra Halle. El actor acusó a su exesposa de haber agredido físicamente a Maceo durante un incidente ocurrido en septiembre.

Entre los señalamientos, aseguró que la actriz había colocado las manos alrededor del cuello del menor y que incluso llegó a asfixiarlo. Berry rechazó las acusaciones y su equipo legal las calificó como infundadas y engañosas.

Durante el procedimiento, Maceo también tuvo que declarar a puerta cerrada durante varias horas, sin la presencia de ninguno de sus padres en la sala.

El actor acusó a su exesposa de haber agredido físicamente a Maceo durante un incidente ocurrido en septiembre. Storms Media Group

Finalmente, la jueza determinó que no había elementos suficientes para mantener la orden de protección temporal contra la actriz. Sin embargo, esto no significó que recuperara de inmediato la custodia física compartida que tenía anteriormente.

Halle Berry y Olivier Martinez se conocieron durante el rodaje de la película 'Marea letal' y se casaron en 2013, año en que nació su hijo. Su matrimonio terminó dos años después y el divorcio quedó formalizado en 2016.

En agosto de 2023 habían llegado a un acuerdo para compartir la custodia física y legal de Maceo. Como parte de ese arreglo, la actriz aceptó pagar 8 mil dólares mensuales de manutención, además de un porcentaje de ciertos ingresos que superaran los dos millones de dólares anuales.

Halle Berry y Olivier Martinez se conocieron durante el rodaje de la película 'Marea letal' y se casaron en 2013, año en que nació su hijo. Instagram: Halle Berry

Ahora, con las nuevas condiciones de convivencia y la reclamación de más de 214 mil euros por gastos legales, la disputa entre los actores suma otro capítulo. Por el momento, queda pendiente conocer qué decidirá el tribunal sobre la petición económica de Olivier Martinez.