Frentes Políticos/ 6 noviembre 2026

1.

Talento reconocido. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Xóchitl Guadalupe Cruz, estudiante chiapaneca de 17 años, y permitió que la audiencia se transmitiera en directo. La joven presentó algunos de sus proyectos, entre ellos un calentador de agua, un perfume y sus investigaciones. El encuentro duró cerca de 20 minutos y, según relató, recibió un trato amable. Más allá de la fotografía presidencial, el gesto pone el foco en una estudiante que ha convertido la curiosidad en iniciativa científica. México necesita que el talento encuentre escucha, acompañamiento y oportunidades. Palacio Nacional abrió sus puertas.

2.

Solidez. Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad, llevó a San Lázaro cifras que hablan de su capacidad financiera. Entre enero y septiembre, la empresa registró ingresos por 518 mil 460 mdp y un EBITDA de 164 mil 128 millones de pesos, equivalente a un margen de 31.7 por ciento. En otras palabras, cerca de 32 pesos por cada 100 ingresados antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Calleja sostiene que estos resultados permiten mantener la operación y respaldar inversiones en nuevas centrales, modernización de redes y mantenimiento. Generar no sólo energía, sino también músculo financiero es algo que le sale bien a la actual administración. No paren.

3.

Alertas. En Aguascalientes, bajo el gobierno de Tere Jiménez, alrededor de 55 páginas que difundían falsas ofertas laborales o fraudes, que eran presuntamente utilizadas para el reclutamiento forzado, han sido dadas de baja por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. “Hemos detectado algunas páginas que podrían estar relacionadas con temas fraudulentos. Y hemos solicitado que se desactiven”, dijo Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública estatal. Las acciones de vigilancia que realizan las corporaciones de seguridad para evitar este tipo de situaciones también incluyen la central camionera. Prohibido bajar la guardia.

4.

Indefensos. Coatzacoalcos vuelve a estremecerse con el asesinato de una mujer de 25 años. Darla Karina Báez fue encontrada sin vida en su departamento con signos de violencia; su expareja es señalado como el presunto responsable y permanece prófugo. El caso se suma al de la doctora Cristina Ramos Argüello, también asesinada presuntamente por su expareja. Dos mujeres, dos historias truncadas y dos agresores que siguen sin responder ante la justicia. Mientras Rocío Nahle encabeza el gobierno de Veracruz, la violencia contra las mujeres va en aumento. Familias destrozadas y comunidades que viven con miedo. ¿Hasta cuándo, gobernadora?

5.

No. Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte, a cargo del ministro presidente Hugo Aguilar, desechó en definitiva el recurso presentado por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, en contra de la reforma que establece como causa de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera. En la sesión de ayer se resolvió el recurso de reclamación, cuyo proyecto elaboró el ministro Giovanni Figueroa, en el que se confirmó la resolución de la ministra Yasmín Esquivel, que presentó el pasado 9 de julio, para desechar la acción de inconstitucionalidad promovida por el PRI. Recurso infundado. Alito, échele más cerebro.