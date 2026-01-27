Mamá de Vadhir Derbez opina como Victoria Ruffo: Eugenio Derbez no fue buen padre

Vadhir Derbez tuvo una infancia marcada por la ausencia de su padre, Eugenio Derbez, algo que su madre, Silvana Prince, comentó en una entrevista que ha resurgido en redes sociales tras las declaraciones que hizo Victoria Ruffo hace unas semanas sobre el papel del actor como papá.

La exmodelo mexicana compartió detalles sobre la relación que tuvo con el actor y sobre cómo esto afectó la cercanía entre padre e hijo durante los primeros años de vida de Vadhir.

Eugenio Derbez

Durante la conversación con varios medios de comunicación y la cual se realizó hace un año, Silvana Prince recordó que su relación con Eugenio Derbez terminó poco tiempo después del nacimiento de su hijo.

Aunque en su momento fue algo que prefirió no hablar públicamente, ahora asegura que la separación fue provocada por una infidelidad del actor con Victoria Ruffo, quien quedó embarazada de José Eduardo Derbez cuando Vadhir tenía apenas cinco meses.

Silvana Prince habla sobre la paternidad de Eugenio Derbez

Para Silvana Prince, la paternidad de Eugenio Derbez en esa etapa fue lejana. Explicó que con el paso de los años la relación entre padre e hijo ha mejorado, aunque reconoció que en su momento, el actor no estuvo presente como debería.

“Pues está mejorando, o sea en su momento no lo fue, digo, eso ya se sabe. No lo fue, pero pues ha cambiado, digo a la edad, los años no pasan en balde, y bueno no sé, lo ven, hablan bien con él”, declaró Silvana, refiriéndose al vínculo que actualmente mantiene su hijo con el comediante.

También destacó que Vadhir parece tener más rasgos de su familia que del lado paterno, esto debido a que la mayoría de los hijos del actor se parecen a él.

“Creo que en el caso de Vadhir tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”, comentó, haciendo alusión tanto a lo físico como a ciertos aspectos de la personalidad del actor y cantante.

Victoria Ruffo también señaló que Eugerni Debez no fue un buen papá

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Victoria Ruffo habló sobre el papel que tuvo Eugenio Derbez en la vida de su hijo José Eduardo. La famosa señaló que el actor no supo ser buen padre.

“Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces (…), él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor”, expresó.

Vadhir y una infancia sin la presencia de Eugenio Derbez

A lo largo de los años, Vadhir ha hablado en distintas entrevistas sobre su niñez. En sus palabras, la relación con su padre fue limitada y el contacto entre ambos fue escaso durante su infancia.

Su crecimiento estuvo guiado principalmente por su madre, y fue hasta que él llegó a la adolescencia que comenzó a construir una relación más cercana con Eugenio.

Por su parte, Eugenio Derbez también ha reconocido públicamente que no estuvo presente en los primeros años de vida de su hijo. Con el tiempo, sin embargo, ambos han logrado establecer una relación más sólida y trabajar juntos en algunos proyectos, como el reality "De Viaje con los Derbez", donde se les ha visto conviviendo de manera más cercana.

El romance de Eugenio Derbez y Silvana Prince

La historia de Silvana y Eugenio inició a finales de los años 80’s, cuando se conocieron en un certamen de belleza en Puebla. Fue Eugenio quien se mostró más interesado desde el inicio, y después de insistir, ambos comenzaron una relación que duró alrededor de cuatro años. De ese noviazgo nació Vadhir en 1991.

El vínculo sentimental, sin embargo, terminó poco tiempo después del nacimiento del bebé. Según relató Silvana, la razón principal fue que Eugenio mantenía otra relación con Victoria Ruffo. Al enterarse de que ella también esperaba un hijo del actor, Silvana tomó la decisión de separarse definitivamente.

PJG