Kanye West ofrecerá dos conciertos en la Monumental Plaza de Toros La México los días viernes 30 y sábado 31 de enero, prometiendo shows llenos de producción de primer nivel, escenografía envolvente y efectos visuales cuidadosamente diseñados bajo la dirección del propio rapero.

Horas antes de su presentación, Ye fue captado realizando la prueba de sonido en el emblemático recinto, un momento que emocionó a los fans que se acercaron a verlo desde la distancia. Al abandonar el lugar, el artista saludó a sus seguidores, quienes no dudaron en compartir fotos y videos del momento en redes sociales.

El recinto, con capacidad para más de 50 mil asistentes por noche, abrirá sus puertas a las 18:00 horas, mientras que los shows comenzarán puntualmente a las 20:00 horas, con una duración aproximada de dos horas. Para quienes no puedan asistir, los conciertos serán transmitidos en ViX Premium, permitiendo a los seguidores de todo México disfrutar del espectáculo desde casa.

La lujosa cena de Ye en Pujol

Previo a su primer concierto, Kanye West fue visto cenando en Pujol, uno de los restaurantes más exclusivos y reconocidos de la Ciudad de México, famoso por su cocina mexicana contemporánea y por recibir a celebridades internacionales como Lady Gaga, Barack Obama y Salma Hayek.

El rapero compartió la velada con su equipo de trabajo, en una comida que, según testigos, incluyó varios de los platillos insignia del chef Enrique Olvera, como el taco de mole madre y la reinterpretación de la tortilla de maíz con cangrejo. Fans que esperaban fuera del restaurante pudieron ver a Ye salir del lugar y recibieron un saludo del artista, quien mostró cercanía pese a la discreción de la velada.

Pujol se ha consolidado como uno de los lugares favoritos de artistas y personalidades internacionales que visitan CDMX, destacando por su ambiente exclusivo y cocina innovadora.

Una visita que combina lujo y espectáculo

La presencia de Ye en la CDMX combina glamour, música y gastronomía, con momentos que se han vuelto virales en redes sociales gracias a los fans que captaron sus salidas y saludos. La combinación de su cena en Pujol, la prueba de sonido en la Plaza de Toros y los conciertos promete convertir estos días en un evento inolvidable para los seguidores del rapero.

Los conciertos de Kanye West en la Monumental Plaza de Toros La México se perfilan como uno de los eventos internacionales más importantes de 2026, consolidando la presencia de Ye en América Latina y dejando expectativas altísimas sobre la producción y sorpresas que ofrecerá en el escenario.

Expectativa por invitados y setlist

Los fans han mostrado especial interés por la posible lista de invitados especiales, revelada por el periodista Gil Barrera en Exa. Entre los nombres mencionados destacan:

Travis Scott , colaborador frecuente de Ye .

, colaborador frecuente de . Peso Pluma , primer artista mexicano en trabajar con Kanye en el tema Gimme A Second 2 .

, primer artista mexicano en trabajar con en el tema . Fuerza Regida, banda de regional mexicano.

Aunque estas participaciones aún no han sido confirmadas, la expectativa entre los asistentes es máxima.

En cuanto al setlist, circulan rumores sobre un recorrido musical que combinará clásicos y sus últimos lanzamientos, incluyendo éxitos como:

Power

Can’t Tell Me Nothing

Niggas in Paris

Praise God

Blood on the Leaves

Say You Will

Heartless

Love Lockdown

Runaway

Bound 2

Jail

STARS

PAID

TALKING

BOMB

EVERYBODY

FRIED

CARNIVAL

On Sight

Black Skinhead

No Church in the Wild

Wolves

Jesus Walks

Father Stretch My Hands, Pt. 1

Through the Wire

Gold Digger

Otis

Touch the Sky

All Falls Down

Good Life

FourFiveSeconds

Run This Town

Famous

Monster

Flashing Lights

All of the Lights

Homecoming

AAAT*