Muere Manolo Arjona, exintegrante de Locomía; esto se sabe de su repentina muerte

Manolo Arjona murió de manera inesperada durante la madrugada del miércoles 1 de julio, noticia que ha causado conmoción entre los seguidores de Locomía. El artista, que formó parte de la etapa más exitosa del grupo español, falleció en su casa de Viladecans, en Barcelona, donde llevaba una vida alejada de los reflectores. Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans.

De acuerdo con la información difundida por medios españoles, el cantante pasó parte de sus últimas horas dedicado a la pintura, una de sus grandes aficiones. Más tarde se fue a descansar y ya no despertó, por lo que su fallecimiento ocurrió de forma repentina.

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La noticia provocó mensajes de despedida por parte de personas cercanas. Uno de ellos fue Luis Font, quien recordó a su excompañero con estas palabras:

"Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros". Después agregó: "Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones".

Captura de pantalla

El papel de Manolo Arjona en el éxito de Locomía

Aunque Locomía destacó por sus éxitos musicales, también revolucionó la escena gracias a una imagen muy distinta a la de otros grupos de la época. Manuel Arjona fue una de las figuras que ayudó a construir esa identidad visual desde los primeros años del proyecto.

El grupo nació como un colectivo enfocado en la moda y la expresión artística en Ibiza antes de convertirse en un fenómeno internacional. Durante esa etapa, Arjona compartió escenario con Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, consolidando un estilo que se volvió inconfundible.

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Los vestuarios con grandes hombreras, las coreografías perfectamente sincronizadas y el uso de los abanicos como parte central del espectáculo hicieron que Locomía llamara la atención del público y de la industria musical.

Su trabajo también quedó reflejado en Taiyo (1990), el álbum debut del grupo, del que surgieron canciones como Locomía, Rumba, Samba, Mambo y Gorbachov, temas que alcanzaron gran popularidad en España y América Latina.

Manolo Arjona permaneció lejos de los reflectores tras salir del grupo

Lejos de la fama que vivió durante los años de mayor éxito de Locomía, Manuel Arjona decidió mantener un perfil discreto y desarrollar una vida tranquila.

Con el paso del tiempo, su participación volvió a ser reconocida gracias a documentales y producciones que recuperaron la historia de la agrupación y destacaron la influencia que tuvo en la música y la moda de finales del siglo XX.

Así evolucionó Locomía después de su separación

Después de varios años de éxito, la formación original de Locomía puso fin a su primera etapa en 1992. Un año más tarde regresó con nuevos integrantes, aunque posteriormente cada uno siguió caminos distintos.

En 2007, Xavier Font y Manuel Arjona impulsaron un nuevo regreso del grupo con una gira internacional, marcando una nueva etapa para la agrupación.

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Tiempo después, en 2011, anunciaron otra vuelta a los escenarios junto a Ricky Arenas, Félix Montás y Ferry Frías. Finalmente, en 2016, la alineación volvió a modificarse con Alfon Pedrazuela, Eden Cañadas, Ricky Arenas y Félix Montás como integrantes.