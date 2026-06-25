Madonna y su vestido transparente, sin brasier, con el que la rompe a sus 67 años

Durante la Semana de la Moda en París, Madonna sorprendió con un vestido transparente con el que dejó claro que la edad no importa para lucir un atuendo atrevido y sexy.

A sus 67 años, la cantante estadounidense demostró que sigue siendo la ‘Reina del pop’ con esa irreverencia que la caracteriza, reinventando constantemente su imagen y estilo musical.

Madonna se ha distinguido a lo largo de su carrera por desafiar normas sociales, religiosas y culturales. Su imagen pública se ha construido en gran parte alrededor de la provocación, la libertad de expresión y la reinvención.

Para los seguidores de la cantante, su libertad artística y la forma en la que rompe los límites, es algo que suele llamar su atención, aunque algunos otros califiquen eso mismo como provocador, pero que, sin duda, es una de las razones por las que se convirtió en una figura tan influyente en la cultura pop.

Madonna y su vestido transparente en Paris

Madonna en París. MCC

Ahora, la ‘Reina del pop’ vuelve a llamar la atención luego de aparecer con un minivestido azul transparente, sin sostén.

De acuerdo con Daily Mail, la artista fue captada con dicho atuendo cuando salió del hotel Ritz de París tras participar en un evento que coorganizó junto a Charli XCX.

El vestido que eligió la cantante fue uno de tela traslúcida que dejaba ver que no llevaba sujetador. En tanto, completó su look con unas botas altas metálicas plateadas que le llegaban hasta la rodilla, así como una chaqueta del mismo acabado, guantes sin dedos y gafas de sol.

Madonna en París. Grosby Group.

Cabe destacar que, además del atuendo, lo que ha llamado la atención de Madonna en Paris es su cercanía con Charli XCX, quien, supuestos rumores, apuntaban a que había cierta tensión entre ellas.

Todo se originó tras la letra del sencillo “Rock Music” de Charli XCX, donde canta: “I think the dancefloor is dead, so now we’re making rock music”.

Esa frase en especial fue interpretada por alguno como una crítica al legado dance de Madonna, pero no terminó ahí, sino que creció la supuesta tensión cuando la propia ‘Reina del pop’ contestó:

If your dance floor feels dead, maybe you’re playing the wrong music” (“Si tu pista de baile se siente muerta, quizá estás poniendo la música equivocada”).

Para bajar un poco el tono, Charli XCX declaró para Rolling Stone que la letra de su canción está relacionada con su experiencia personal y su vínculo con el álbum Brat.

Ahora, más allá de las especulaciones, las apariciones de ambas artistas en Paris las muestran bastante cercanas e incluso compartiendo algunos momentos especiales juntas, sin señales de tensión.

El retorno de la ‘Reina del pop’ con Confessions II

El próximo 3 de julio, Madonna regresa dispuesta a reclamar su trono con Confessions II, una secuela espiritual de uno de los álbumes más influyentes y celebrados de la historia de la música dance.

Para este regreso, la ‘Reina del pop’ se volvió a aliar con el productor de culto Stuart Price, buscando recrear la magia electrónica, los samples impecables y el ritmo implacable que nos enamoró en 2005.

Los adelantos ya dejan ver que Madonna la romperá con este álbum que incluye la potente colaboración "Bring Your Love" junto a la infalible Sabrina Carpenter, además de los rompepistas "Love Sensation" y "I Feel So Free", que prometen convertirse en los reyes de las noches de club este verano.