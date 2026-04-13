“¡No manches!”: Luis Fonsi sorprende a taxista y su reacción se hace viral

Lo que comenzó como un simple traslado por la ciudad terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la semana. Durante su reciente visita a la capital mexicana, Luis Fonsi decidió moverse como cualquier persona y pidió un viaje en aplicación, sin imaginar que ese recorrido daría de qué hablar en redes sociales.

Luis Fonsi viaja en aplicación en la Ciudad de México

El cantante, conocido mundialmente por éxitos como ‘Despacito’, se subió a un auto conducido por un creador de contenido identificado como Richy MX. Desde el inicio del trayecto, el ambiente fue relajado, pero todo cambió cuando el conductor comenzó a sospechar que su pasajero no era cualquier persona.

Luis Fonsi se volvió viral tras abordar un Uber en la CDMX. IG luisfonsi

Entre miradas por el retrovisor y comentarios curiosos, el chofer finalmente se atrevió a decirlo:

Te pareces a un cantante”.

Fue entonces cuando Fonsi, fiel a su estilo bromista, decidió jugar un poco con la situación y respondió entre risas que era Ricky Martin, provocando aún más confusión.

Taxista se vuelve viral al reconocer a Luis Fonsi

La broma duró poco. Minutos después, el conductor confirmó su sospecha y soltó una de las frases que rápidamente se volvió tendencia:

¿Eres Luis Fonsi? ¡No manches! ¿Neta?”. Su reacción, completamente espontánea, reflejaba nervios, emoción y sorpresa al mismo tiempo.

El cantante convivió con Richy MX, creador de contenido y conductor. IG luisfonsi

Lejos de incomodarse, el intérprete tomó el momento con humor y complicidad. Incluso bromeó con el conductor al notar que estaba alterado:

Me pongo nervioso quien está manejando… necesito que estés concentrado”, dijo entre carcajadas, generando aún más simpatía entre los usuarios que vieron el video.

La nueva canción de Luis Fonsi

Pero el momento no terminó ahí. Durante el trayecto, el conductor comenzó a cantar 'Cambiaré', uno de los sencillos más recientes del artista, convirtiendo el auto en un escenario improvisado.

Durante el viaje, el conductor cantó uno de sus temas recientes. IG luisfonsi

La escena ya era especial, pero se volvió aún más increíble cuando la canción comenzó a sonar en la radio justo en ese instante. La coincidencia sorprendió incluso al propio Fonsi, quien reaccionó emocionado:

¡Estoy sonando en la radio!”, exclamó mientras ambos continuaban cantando.

Este instante, lleno de naturalidad y alegría, fue clave para que el video se volviera viral en cuestión de horas. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios que destacaban la sencillez y cercanía del cantante.

¿Qué lugares visitó Luis Fonsi en Ciudad de México?

La visita del artista a la Ciudad de México no se limitó a este episodio. Como parte de la promoción de su nueva etapa musical, el puertorriqueño también sorprendió al aparecer en la Glorieta de Insurgentes, donde convivió con fans de manera espontánea.

Su visita a México forma parte de la promoción de su nueva etapa musical. IG luisfonsi

Además, decidió utilizar el Metro, algo que llamó la atención de sus seguidores, quienes celebraron su disposición para interactuar con el público sin filtros ni barreras. Incluso adelantó su celebración de cumpleaños junto a fans, acompañado de mariachi, en un ambiente festivo muy al estilo mexicano.

Este acercamiento con su audiencia forma parte de la estrategia del cantante para reconectar con sus seguidores en esta nueva etapa de su carrera, en la que prepara una gira internacional con México como uno de sus puntos clave.