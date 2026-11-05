Luis Ernesto Franco y su esposa pierden a su bebé a las 23 semanas de embarazo; padecía hidropesía fetal

Luis Ernesto Franco y su esposa, la modelo rusa Roza Franco, han compartido en redes sociales algunos de los momentos más importantes de su vida juntos. Aunque suelen mantener su relación lejos de los reflectores, en esta ocasión decidieron hablar sobre una situación muy dolorosa: la pérdida de su bebé.

El actor mexicano, conocido por su participación en diferentes producciones de televisión y cine, formó una familia con Roza Laven, con quien contrajo matrimonio en enero de 2022. Desde entonces, ambos han compartido algunas fotografías de su vida con sus seguidores.

Luis ernesto franco

En mayo de 2024, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Leo. Y aunque esperaban con ilusión a su segundo bebé, la pareja anunció que perdieron a su hija.

Luis Ernesto Franco y Roza Franco anuncian que perdieron a su bebé

La familia del actor atraviesa un momento complicado después de que su segunda hija, a quien llamaron Leila, muriera a las 23 semanas de gestación debido a complicaciones relacionadas con una enfermedad conocida como hidropesía fetal.

Mediante una publicación realizada el miércoles 4 de noviembre, la esposa de Luis Ernesto Franco confirmó que la pérdida ocurrió el 1 de noviembre. Además de dar a conocer la noticia, quiso compartir cómo vivieron las últimas semanas del embarazo.

“No es una historia que alguna vez pensé que compartiría; sin embargo, el duelo es una historia que nos toca a cada uno de nosotros”, escribió.

IG: Güero Franco

De acuerdo con su testimonio, los problemas comenzaron cuando tenía 20 semanas de embarazo. Durante una revisión médica, los especialistas descubrieron que su hija presentaba una condición grave y les explicaron que las posibilidades de que sobreviviera eran muy bajas.

“A las 20 semanas, a nuestra bebé le diagnosticaron hidropesía fetal y nos dijeron que no lo lograría, recomendándonos comenzar a buscar una clínica de aborto. Al principio, todo se volvió oscuro para mí. Apenas había comenzado a sentir sus pataditas unas semanas antes. Por fin todo empezaba a sentirse real. ¿Y ahora esto?".

Ante el diagnóstico, ambos decidieron consultar a otros médicos para conocer si existía alguna alternativa. Por esta razón, viajaron a Texas acompañados de su hijo Leo, con la esperanza de encontrar respuestas diferentes.

Durante su estancia en Estados Unidos, Roza se sometió a nuevos estudios médicos. Sin embargo, los resultados confirmaron lo que ya les habían explicado los primeros especialistas.

Captura de pantalla

Finalmente, cuando el embarazo llegó a las 23 semanas, la modelo dio a luz a su hija. Aunque la situación fue dolorosa, la familia pudo permanecer junta durante el nacimiento y despedirse de la pequeña.

“A las 23 semanas, di a luz a nuestra pequeña niña. Pudimos sostenerla en brazos y despedirnos de la manera más digna posible. Tanto mi esposo como Leo estuvieron en la habitación del hospital durante mi trabajo de parto, e incluso yo misma pude recibir a Leila en mis manos”, compartió.

Luis Ernesto Franco dedica emotivo mensaje a su esposa tras perder a su hija

Después de que Roza diera a conocer lo sucedido, el actor también expresó sus sentimientos y aprovechó para dedicarle unas palabras a su esposa.

“Ya te amaba y admiraba profundamente antes, pero atravesar este doloroso camino a tu lado ha llevado mi amor y admiración por ti a un nivel completamente nuevo. De la mano, podemos capear cualquier tormenta. Sé que esta tormenta no durará para siempre y, juntos, con Dios, saldremos adelante. Somos imparables. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

¿Qué es la hidropesía fetal, enfermedad que padecía la hija de Luis Ernesto Franco?

La enfermedad que afectó a Leila se conoce como hidropesía fetal, también llamada hydrops fetalis. Se trata de una condición grave que ocurre cuando se acumula una cantidad anormal de líquido en al menos dos partes del cuerpo del bebé durante el embarazo.

Esta acumulación puede presentarse debajo de la piel, alrededor de los pulmones o del corazón, así como en el abdomen. En algunos casos también se observan cambios en la placenta o un aumento del líquido amniótico.

Existen dos tipos principales de hidropesía fetal. La primera es la inmunitaria, que puede desarrollarse cuando hay una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el bebé, como sucede en algunos casos de incompatibilidad Rh.

La segunda es la no inmunitaria, que es la más frecuente y puede estar relacionada con problemas cardíacos, anemia, infecciones, alteraciones genéticas o complicaciones durante el desarrollo del embarazo.

Para detectar esta condición, los médicos suelen realizar ultrasonidos que permiten observar si existe líquido acumulado en diferentes partes del cuerpo del feto. Dependiendo de los resultados, pueden solicitar estudios adicionales para identificar la causa.

Aunque existen tratamientos para algunos casos, como transfusiones de sangre dentro del útero o procedimientos para retirar líquido acumulado, las posibilidades de supervivencia dependen de la causa, la gravedad y el momento en que se detecta.