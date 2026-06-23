Luis de Alba cuenta cómo vivió la fuerte caída que lo llevó al hospital: "me quedé como 10 horas"

Luis de Alba rompió el silencio sobre el accidente que sufrió en su casa y que provocó preocupación entre sus seguidores después de que apareciera con el rostro lleno de moretones.

Las imágenes del intérprete de "El Pirruris" desde el hospital se viralizaron rápidamente en redes sociales. Los hematomas alrededor de los ojos, la frente y los pómulos provocaron especulaciones sobre su estado de salud.

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En un video que subió a TikTok, el comediante explicó lo que recuerda de los momentos previos al accidente. Según contó, todo ocurrió de manera inesperada mientras se encontraba en casa.

Luis de Alba revela las difíciles horas que pasó tras el accidente

El actor explicó que sufrió una caída repentina después de levantarse. Lo más complicado vino después, pues quedó tendido en el piso sin poder pedir ayuda.

"Pues no sé, yo me paré. Y de repente agarré el cargador y ya con el cargador en la mano, ahí me quedé como 10 horas, orinado y sin poderme levantar, arrastrándome como lagartija por toda la casa hasta que encontré mi cama, pues tampoco me pude sentar", relató.

Luis de Alba

De acuerdo con su testimonio, permaneció varias horas solo intentando moverse dentro de su vivienda hasta que finalmente recibió ayuda.

La situación cambió cuando uno de sus vecinos se dio cuenta de que algo no estaba bien y acudió a auxiliarlo.

"Hasta que vino un vecino. Tampoco me pude levantar. Me agarró, no sé cómo y me trepó a la cama aventándome", contó.

Continúan los estudios para conocer qué provocó el desmayo

Mientras el golpe fue lo que más llamó la atención por las lesiones visibles en su rostro, los médicos también buscan determinar qué causó el desmayo que provocó la caída.

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Tras ser trasladado al hospital, los especialistas descartaron fracturas y lesiones internas graves, aunque continúan realizándole estudios para encontrar el origen del problema.

"Vamos a ver, porque como no es normal, a ver qué pasó. No entiendo. Y es por eso me están sacando radiografías y sangre y de todo, de todo, de todo en el hospital", explicó.

Además, señaló que deberá acudir nuevamente a revisión para que los médicos evalúen posibles afectaciones relacionadas con los hematomas.

"Salí otra vez ya en la mañana y otra vez tengo que regresar porque me van a ver los ojos a ver cómo estuvo, porque hematomas por dentro del cerebro. Pero me siento bien", aseguró.

A sus 81 años, reconoció que ha comenzado a aceptar ciertos límites que antes ignoraba, especialmente cuando se trata de actividades que pueden representar algún riesgo.

"Ahora no hago cosas que no debo hacer, aunque me quiera ser muy macho. Como manejar. Prefiero no manejar."

Luis de Alba

Pese al difícil momento que atravesó, Luis de Alba aseguró que mantiene el mismo entusiasmo por seguir trabajando y disfrutando de lo que más le apasiona.