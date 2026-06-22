Luis de Alba sufre accidente: esposa del actor revela el estado de salud de 'El Pirruris'

Luis de Alba volvió a llamar la atención de sus seguidores después de aparecer con varios moretones en el rostro. Ante la preocupación que generaron las imágenes del actor y comediante, fue su esposa, Abigail Alfaro, quien decidió explicar qué fue lo que realmente sucedió.

Durante una entrevista para 'Sale el Sol', la pareja de ‘El Pirruris’ reveló que el incidente ocurrió luego de que sufriera un desmayo inesperado. Según explicó, el famoso perdió el conocimiento justo cuando se levantó de un asiento, lo que provocó una fuerte caída sobre una superficie de concreto.

Foto: Instagram luisdealbaoficial

Esposa de Luis de Alba explica el accidente del actor

Al compartir detalles de lo ocurrido, Abigail Alfaro señaló que el comediante fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica y someterse a diversos estudios que ayuden a determinar qué provocó el desvanecimiento.

"Tuvo un desmayo. Ahorita le están haciendo los estudios y todo lo necesario para saber por qué le pasó, si fue por parte del corazón, por parte pulmonar. Lo que le pasó fue eso, se levantó y tuvo un blackout completamente y cayó directamente al piso, al concreto, fue muy doloroso el golpe", dijo.

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Mientras los médicos realizan las evaluaciones correspondientes, la esposa del actor aseguró que, hasta el momento, no existen complicaciones que pongan en riesgo su salud y que su evolución ha sido favorable.

Así reaccionó Luis de Alba tras recuperar el conocimiento

Sobre los momentos posteriores al accidente, Abigail contó que el actor despertó desorientado por el golpe, aunque rápidamente mostró señales de estar consciente de su entorno.

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"Cuando despertó estaba un poco confundido, un poco mareado, pero consciente. Luego, luego, preguntó por los hijos, preguntó qué había pasado, por qué estaba en el piso, señales de que estaba lúcido", comentó sobre lo sucedido.

Por ahora, no se han dado a conocer los resultados de los estudios médicos ni más detalles sobre las causas del desmayo.

Luis de Alba alertó sobre su caída

A pesar del accidente, el actor de 81 años decidió enviar un mensaje a sus seguidores a través de sus redes sociales. En el video mostró los golpes que sufrió y aprovechó para desmentir las versiones que circulaban sobre su supuesto fallecimiento.

"Hola, ¿qué dijeron?, ese es Ricky Martín maquillado de negrito, para nada, soy el Pirrurillo, saludándolos con cariño. Esto haciendo esto para que sepan, todos los fans del Pirruris, que tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, no me pasó nada más que golpes", dijo entre risas.

Más adelante, continuó bromeando sobre su apariencia tras la caída.