Así luce el escenario para concierto de Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX | FOTOS

La cuenta regresiva comenzó y el corazón de la Ciudad de México ya luce irreconocible. A unos días del esperado concierto de Andrea Bocelli, el montaje del escenario en el Zócalo capitalino avanza a toda velocidad.

Este concierto gratis, programado para el 18 de abril, apunta a convertirse en uno de los eventos más multitudinarios del año. No es para menos, se trata de uno de los tenores más reconocidos del mundo, cuya visita ha generado gran expectativa entre los amantes de la música.

Así es el impresionante escenario de Bocelli en el Zócalo

Las primeras fotos del montaje dejan ver una producción de gran escala. En la plancha del Zócalo se han colocado nueve pantallas distribuidas estratégicamente para garantizar visibilidad a lo largo del espacio, además de tres pantallas integradas al escenario principal.

Escenario Andrea Bocelli en el Zócalo Elizabeth Martínez Ramos

Como complemento, también se instaló una mega pantalla orientada hacia la calle 20 de Noviembre, lo que permitirá que quienes se encuentren en accesos laterales o zonas más alejadas puedan disfrutar del espectáculo sin perder detalle.

Este despliegue tecnológico busca asegurar que la experiencia sea óptima para todos los asistentes, considerando la gran afluencia que se espera.

Otro de los elementos que ya se puede observar en el lugar es la instalación de sillas en la primera sección frente al escenario. Este espacio contará con miles de asientos disponibles para el público.

Escenario Andrea Bocelli en el Zócalo Elizabeth Martínez Ramos

Las autoridades recomiendan llegar temprano, planificar rutas de acceso y tomar precauciones para evitar contratiempos durante el concierto.

Un concierto que mezcla ópera, pop y hasta cumbia

Más allá del montaje, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la propuesta musical del espectáculo. Andrea Bocelli no solo interpretará piezas clásicas, sino que ofrecerá una fusión de géneros que busca conectar con distintos públicos.

Entre los momentos más esperados está la posible colaboración con Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana, cuya participación ha sido confirmada tras semanas de rumores.

Andrea Bocelli en el Zócalo

La idea de combinar la voz del tenor italiano con ritmos de cumbia ha generado conversación en redes sociales, especialmente por la expectativa de escuchar versiones diferentes de temas conocidos.

Concierto gratis y abierto para todos

Uno de los mayores atractivos de este concierto es que será completamente gratis. Este tipo de eventos refuerzan la intención de acercar espectáculos de talla internacional a todo el público, sin importar su capacidad económica.

El Zócalo de la Ciudad de México, acostumbrado a albergar conciertos masivos, vuelve a posicionarse como un escenario clave para la cultura y el entretenimiento en el país.

¿No puedes asistir? Así puedes verlo en vivo

Para quienes no puedan acudir al concierto, también habrá opciones para seguirlo desde casa. La presentación será transmitida en televisión abierta a través del Canal 2, así como en la plataforma de streaming ViX.

Esto permitirá que millones de personas disfruten del concierto en tiempo real, ampliando el alcance de un espectáculo que promete ser inolvidable.

Una noche que promete hacer historia

Con un escenario imponente, una propuesta musical diversa y un acceso abierto al público, todo está listo para que la presentación de Andrea Bocelli se convierta en uno de los momentos más memorables del año en la CDMX.

Escenario Andrea Bocelli en el Zócalo CDMX Elizabeth Martínez Ramos

Las fotos del montaje ya anticipan la magnitud del evento. Ahora solo queda esperar a que la música comience y el Zócalo se llene de miles de voces listas para disfrutar una noche única.

AAAT*