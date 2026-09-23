Leire Martínez protagoniza anuncio lleno de referencias a La Oreja de Van Gogh; "decidí ir por libre"

Leire Martínez protagonizó una nueva campaña publicitaria que desató comentarios entre los seguidores de La Oreja de Van Gogh por las frases y referencias visuales que parecen jugar con su salida del grupo, desde rosas marchitas hasta una escena que recuerda a uno de los discos más conocidos de la etapa de Amaia Montero.

La exvocalista de la banda española se convirtió en imagen de Braun para la campaña “Ir por libre”, cuyo anuncio lanza unos pequeños guiños a La Oreja de Van Gogh

“Hay un momento en la vida en el que te lanzas a ir por libre”, comienza diciendo la cantante mientras aparecen distintas imágenes que rápidamente fueron relacionadas con su pasado en la agrupación.

El anuncio llega casi dos años después de que Leire dejara La Oreja de Van Gogh, banda en la que permaneció 17 años como vocalista, luego de sustituir a Amaia Montero en 2008.

¿Qué referencias a La Oreja de Van Gogh aparecen en el anuncio?

Una de las primeras imágenes muestra a Leire Martínez acostada en una cama junto a una mesa con una flor.

La escena provocó comparaciones con la portada de Lo que te conté mientras te hacías la dormida, disco publicado por La Oreja de Van Gogh en 2003, cuando Amaia Montero todavía era la vocalista del grupo.

El anuncio hace referencia a un disco de La Oreja de Van Gogh Especial

La semejanza visual fue rápidamente señalada por seguidores en redes sociales y medios españoles, aunque Martínez no ha confirmado que se trate de una referencia directa al álbum.

Mientras avanza el comercial, la cantante continúa hablando sobre independencia y comenzar nuevamente.

“A veces no tienes claro cómo empezar, pero acabas aprendiendo a hacer las cosas a tu manera, tú solita y sin más manos”, expresa.

Las rosas marchitas también llamaron la atención

Otro de los momentos más comentados ocurre cuando aparecen rosas rojas marchitas, que posteriormente son sustituidas por flores blancas.

Para muchos seguidores, el elemento remite inevitablemente a “Rosas”, una de las canciones más conocidas de La Oreja de Van Gogh.

La canción fue publicada originalmente en 2003 como parte de Lo que te conté mientras te hacías la dormida y continúa siendo uno de los temas más populares del repertorio de la banda.

“Bendito momento en el que decidí ir por libre”

El momento que más comentarios provocó llega hacia el final del anuncio.

“Al final se trata de confiar en el proceso y ver cómo, poco a poco, recibes los resultados. Bendito momento en el que decidí ir por libre”, dice Martínez.

La frase parece inicialmente una reflexión sobre su vida profesional. Sin embargo, inmediatamente después toma el producto que está promocionando y pregunta con ironía:

“¿De qué os pensabais que estaba hablando?”.

El remate revela el juego central de la campaña: las frases sobre independencia, comenzar nuevamente y hacer las cosas sola también funcionan como parte de la promoción de un dispositivo que permite realizar tratamientos de depilación en casa.

Leire Martínez habla de su etapa en solitario

La campaña aparece en un momento en el que Leire Martínez ha consolidado su carrera fuera de La Oreja de Van Gogh.

Durante la presentación publicitaria, la cantante explicó que actualmente relaciona la idea de “ir por libre” con desprenderse de aquello que ya no aporta y aprender a tomar decisiones desde otro lugar.

La artista también aseguró que atraviesa un momento de mayor paz y creatividad después de los cambios que experimentó en los últimos años.

Su salida de La Oreja de Van Gogh fue anunciada oficialmente en octubre de 2024.

En aquel comunicado, el grupo explicó que la separación ocurrió después de “mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones” y señaló que no consiguieron acercar sus diferentes maneras de vivir la banda.

Martínez comenzó posteriormente una carrera individual y lanzó el proyecto Historias de aquella niña, además de iniciar presentaciones como solista.