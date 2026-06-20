¿Cuántos años estará en prisión? Sentencian a enfermera que maltrató a la abuela de Laura Zapata

Después de varios años de batalla legal, Laura Zapata compartió una noticia que, según sus propias palabras, le ha dado un poco de paz. A través de su cuenta de X, la actriz informó que una jueza dictó una sentencia condenatoria de prisión contra Jessica de Jesús Martínez, enfermera que trabajó en la residencia donde se encontraba internada su abuela, Eva Mange.

La resolución se dio a pocos días de que se cumpla el cuarto aniversario luctuoso de doña Eva, quien falleció el 24 de junio de 2022 a los 104 años.

Conmovida por el fallo, Laura escribió:

Hoy mi corazón descansa un poco más en paz. La justicia finalmente llegó para mi abuela, Doña Eva Mange Márquez.

La actriz agregó que la sentencia fue dictada contra "quien le causó tanto dolor y tanto daño", una frase que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y personas que siguieron el caso desde el principio.

¿Cuántos años estará en prisión la enfermera?

De acuerdo con la información compartida por Laura Zapata, Jessica de Jesús Martínez fue sentenciada a cuatro años de prisión por negligencia y omisión de cuidados.

La actriz explicó que, más allá de una victoria personal, la resolución representa un mensaje para la sociedad sobre la importancia de proteger a las personas adultas mayores.

Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia. Representa una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia, expresó.

Además, aseguró que el caso de su abuela se convirtió en una lucha mucho más amplia.

Mi abuela se convirtió en un símbolo de una causa mucho más grande: la defensa de la dignidad humana en la última etapa de la vida.

El caso que conmocionó al espectáculo

La polémica comenzó entre 2021 y 2022, cuando Eva Mange permanecía en la residencia para adultos mayores Le Grand Senior Living.

En ese momento, Laura Zapata denunció públicamente el deterioro físico que presentaba su abuela y mostró imágenes de las heridas que había desarrollado durante su estancia en el lugar.

La actriz aseguró que la adulta mayor presentaba severas úlceras por presión, algunas de ellas con una profundidad considerable, situación que provocó indignación entre el público.

Tras la muerte de Eva Mange, Laura decidió continuar con el proceso legal y presentó una denuncia por presunta negligencia y omisión de cuidados.

Laura Zapata con traje vino abrazando a abuela Eva Mange

Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más mediáticos relacionados con el cuidado de personas adultas mayores en México.

La defensa de la enfermera y la disputa legal

Durante todo el proceso judicial, Jessica de Jesús Martínez rechazó las acusaciones en su contra.

La enfermera sostuvo que no era responsable de las lesiones que presentó Eva Mange y aseguró que seguía las indicaciones establecidas por la familia.

Incluso, en distintos momentos del proceso también lanzó señalamientos contra Laura Zapata respecto a la atención y cuidados de su abuela.

Sin embargo, tras varios años de litigio, las autoridades emitieron una sentencia condenatoria que pone fin, al menos en esta etapa, a uno de los procesos legales más comentados en torno a la actriz.

Laura Zapata con blusa azul y abrazada de su abuela Eva Mange

"Los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes"

Laura Zapata aprovechó el momento para enviar un mensaje de reflexión sobre el trato hacia las personas mayores.

Ninguna persona merece ser vulnerada por su edad, por su fragilidad o por su dependencia.

También señaló que la sentencia marca un precedente importante.

Hoy se abre un precedente importante. Hoy se envía un mensaje claro: los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes.

Finalmente, la actriz agradeció a quienes la acompañaron durante estos años y reconoció el trabajo de las autoridades.

Esta sentencia no borra el sufrimiento vivido, pero sí honra la verdad.

Un fallo que llega casi cuatro años después

El anuncio de Laura Zapata llega en un momento especialmente significativo para su familia. El próximo 24 de junio se cumplirán cuatro años de la muerte de Eva Mange, una mujer cuya historia generó un amplio debate sobre la atención a los adultos mayores y la responsabilidad de quienes están a cargo de su cuidado.

Para la actriz, la sentencia no cambia el pasado, pero sí representa el cierre de una larga lucha.