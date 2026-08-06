Lanzan el tráiler de 'CoComelon: La película': JJ y sus amigos llegan a la pantalla grande

La popular franquicia infantil 'CoComelon' dará un nuevo paso en su historia con el estreno de su primera película para la pantalla grande. DreamWorks Jr. presentó el primer tráiler de esta producción, donde JJ y sus amigos vivirán una aventura llena de música, diversión y nuevos desafíos.

La cinta busca llevar la esencia de la serie animada a los cines, con una historia pensada para el público infantil y con personajes que se han convertido en favoritos de millones de familias alrededor del mundo.

Foto: www.imdb.com

¿De qué tratará 'CoComelon: La película'?

La historia seguirá a JJ y sus amigos en una misión especial para encontrar a Boba, su querido oso de peluche perdido.

Todo comienza cuando los pequeños revisan una caja de objetos extraviados y, de manera inesperada, son transportados a un mundo completamente desconocido. Ahí tendrán que enfrentarse a una nueva aventura para encontrar el camino de regreso y recuperar a su amigo de peluche.

¿Quiénes forman parte del elenco de la película?

La producción contará nuevamente con las voces de algunos actores que ya forman parte del universo de 'CoComelon', entre ellos:

Connor Esterson como JJ.

Camden Brooks como Cody.

Olivia London Leyva como Nina.

Aerina DeBoer como CeCe.

Además, la película incorporará nuevos talentos como Ike Barinholtz, Ego Nwodim, Josh Johnson, Matt Friend, Rhys Darby y Cristo Fernández, quienes se sumarán al reparto con nuevos personajes.

Foto: Captura de video

¿Quién dirige 'CoComelon: La película' y cuándo se estrena?

La cinta está dirigida por Kat Good y llegará a las salas de cine el próximo en febrero de 2027, bajo la distribución de Universal Pictures.

La animación estará a cargo de DNEG Group, mientras que la producción corre por cuenta de DreamWorks Animation, Moonbug Entertainment, Flywheel Media y Prime Focus Studios.

¿Qué música tendrá la nueva película de 'CoComelon'?

Además de la historia y los personajes, la producción contará con participación musical especial. La cantante SZA tendrá una intervención dentro del proyecto, mientras que Justin Tranter será el encargado de crear música original para la película.

El compositor y productor ejecutivo cuenta con experiencia trabajando junto a reconocidos artistas como Chappell Roan, Justin Bieber y Selena Gomez.

Foto: Captura de video

'CoComelon' inició como una serie de YouTube en 2006 y con el paso de los años logró convertirse en una de las franquicias infantiles más populares del mundo. Actualmente cuenta con millones de seguidores gracias a sus canciones y contenidos enfocados en enseñar habilidades básicas y aprendizajes para los niños.

Su éxito llevó a la creación de diferentes producciones derivadas como 'CoComelon Lane', 'CoComelon Classroom', 'Cody Time', 'Nina's Familia' y 'JJ's Animal Time'.

Con su llegada al cine, JJ y sus amigos buscan conquistar nuevamente al público infantil, ahora con una experiencia más grande que promete llevar sus canciones y aventuras a la pantalla grande.