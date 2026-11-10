Lambda García se compromete con Daniel Delgado, su primer amor; "me voy a casar con mi mejor amigo"

¡Habrá boda! Lambda García se comprometió con Daniel Delgado, el hombre que fue su primer amor y con quien comparte una historia que comenzó hace 24 años. El actor mexicano recibió una propuesta de matrimonio durante unas vacaciones en Valle de Guadalupe, Baja California, en un momento que describió como uno de los más especiales de su vida.

En una conversación para la revista Quien sobre este nuevo capítulo sentimental, Lambda compartió los detalles de cómo ocurrió la sorpresa y reconoció que está emocionado por dar el siguiente paso junto a quien también considera su mejor amigo.

"De verdad, creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado. Me voy a casar con mi mejor amigo", expresó el actor.

La propuesta ocurrió durante un viaje que ambos realizaban por Valle de Guadalupe. Daniel le había comentado que irían a Ensenada para conocer el restaurante de una amiga, por lo que Lambda no sospechaba que estaba preparando algo especial.

Sin embargo, durante el trayecto, Daniel le pidió al conductor que se detuviera en un mirador para contemplar el atardecer.

Fue ahí donde preparó una sorpresa que había planeado especialmente para su pareja: una canción que él mismo compuso y que hacía referencia a la historia que han construido juntos.

Cuando terminó de sonar la melodía, Daniel le hizo la pregunta que cambiaría su relación para siempre:

"Te amo muchísimo y quiero que te cases conmigo".

Lambda García compartió unas imágenes en su Instagram Instagram

Lambda García y Daniel Delgado, una historia de amor que comenzó hace 24 años

La relación entre Lambda García y Daniel Delgado tiene una historia que se remonta a más de dos décadas. Ambos se conocieron cuando el actor tenía 19 años y comenzaron un noviazgo que se extendió durante aproximadamente seis años.

Sin embargo, sus caminos se separaron y cada uno continuó con su vida. A pesar de la ruptura, conservaron su amistad y el vínculo que habían construido desde jóvenes. La vida les dio una segunda oportunidad hace aproximadamente dos años, cuando coincidieron durante un viaje a Puebla en compañía de amigos.

En aquella reunión volvieron a conectar de una manera diferente y descubrieron que los sentimientos seguían presentes. Lo que había comenzado como una amistad terminó convirtiéndose nuevamente en una relación sentimental.

En junio de 2025, Lambda habló públicamente sobre su romance y destacó que Daniel era una persona en quien confiaba plenamente.

"Primero me regaló su amistad y ahora se han dado las cosas de manera distinta. Disfrutamos el día a día. Lo que venga", expresó entonces en una entrevista con TVNotas.

¿Quién es Daniel Delgado, prometido de Lambda García?

Daniel Delgado es un productor teatral mexicano con una trayectoria de más de dos décadas en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera ha participado en la producción de distintas obras musicales y teatrales, entre ellas Siete veces adiós, Waitress y Asesinato para dos.

Su relación con Lambda García también ha estado marcada por el respeto hacia sus respectivas carreras profesionales. Cuando el actor habló de su noviazgo en 2025, explicó que prefería mantener separados sus proyectos laborales y su vida sentimental.

bgpa