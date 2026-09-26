Stray Kids en CDMX: presidente de Corea del Sur sorprende al aparecer en festival STRAYCITY

El Festival STRAYCITY en el Estadio GNP Seguros reunió a cientos de fans del K-Pop y entre el público se encontró a Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, quien acudió al evento acompañado de la primera dama, Kim Hye-kyung.

La presencia del mandatario Lee Jae-myung, quien llegó a México la noche del miércoles 23 de septiembre, como parte de una visita de Estado al país, sorprendió a los seguidores de Stray Kids, quienes se encontraban disfrutando del festival.

Lee Jae-myung sorprende al aparecer en el concierto de Stray Kids

En videos compartidos en redes sociales se observa al presidente de Corea del Sur entre el público, disfrutando del festival masivo de K-Pop.

En algunas de las imágenes se puede ver a Lee Jae-myung sonriente e incluso haciendo un corazón hacia el público, mientras los asistentes registraban el momento con sus celulares.

La presencia del mandatario generó sorpresa entre los asistentes al Estadio GNP Seguros, quienes se encontraron con el mandatario disfrutando del espectáculo como uno más de los presentes.

Lee Jae-myung comparte en redes su visita al concierto

A través de su cuenta de X, el presidente de Corea del Sur también compartió imágenes de su presencia en el evento. En el video se observan los Nachimbong, las luces oficiales que utilizan los fans de Stray Kids, iluminando el recinto.

“El concierto en vivo de #StrayKids en la Ciudad de México que conmemora la Cumbre entre Corea y México. Se siente el gran poder del K-pop que da a conocer al mundo a Corea, el país de la cultura fuerte. Lo ha preparado el presidente del Comité de Cultura Popular #ParkJinYoung”.

J.Y. Park también apareció en el concierto de Stray Kids

Otra de las sorpresas de la noche fue la presencia de J.Y. Park (JYP), fundador y CEO de JYP Entertainment, empresa detrás de Stray Kids.

A través de videos compartidos por usuarios en TikTok se puede escuchar al productor y empresario agradecer el cariño hacia el K-Pop y hacer referencia a la presencia del presidente de Corea del Sur en el evento.

La visita de Lee Jae-myung a México concluyó este viernes 26 de septiembre, como parte de su agenda oficial en el país, que incluyó un encuentro con la presidenta, Claudia Sheinbaum.