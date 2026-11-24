Alfredo Ríos volvió a encontrarse con la prensa en medio de un momento difícil para su familia. El cantante, conocido como El Komander, habló por primera vez ante los medios desde que se dio a conocer la muerte de su hijo, José Eliseo Ríos Ávila, quien tenía apenas unos meses de nacido.

Durante la conversación, el intérprete agradeció los mensajes que ha recibido en las últimas semanas. También habló de cómo han sido estos días para su esposa y sus seres queridos, y de lo que ha significado volver a trabajar.

El Komander, cantante. @soyelkomander1

¿Cuándo se dio a conocer la muerte del hijo de El Komander?

La noticia se hizo pública el 30 de octubre a través de las redes sociales del cantante y de su equipo. En el mensaje de despedida compartieron una fotografía en la que Alfredo Ríos aparece con su bebé en brazos. Seguidores y compañeros del regional mexicano le enviaron sus condolencias tras conocer lo ocurrido.

El equipo del intérprete pidió respeto para que la familia pudiera vivir el duelo en privado. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte ni las circunstancias en las que ocurrió.

Alfredo Ríos "El Komander" sufrió la pérdida de su bebé. Foto de FB: Mine "La China"

¿Cómo sobrelleva El Komander la muerte de su hijo?

Al hablar de lo que ha vivido en familia, El Komander explicó que él y su esposa han encontrado apoyo en su fe y en las personas cercanas. El cantante reconoció que ha sido doloroso para todos y aprovechó su encuentro con los medios para agradecer a quienes se tomaron el tiempo de escribirle.

“Gracias, gracias a todos los medios de comunicación, a todo el público en general, gracias por todos sus mensajes de cariño. Doloroso para mí, para toda mi familia, sin embargo, pues de la mano de Dios, entendiendo algo de esto que nos manda Dios”, expresó.

Cuando le preguntaron por su esposa, Alfredo Ríos dijo que ella sigue muy triste y contó que, como familia, han tratado de acompañarse.

El Komander, cantante. @soyelkomander1

“Pues triste, está muy triste, ¿verdad? Muy triste toda la familia en general y pues abrazándonos y poniéndonos en manos de Dios. Con esto que nadie quiere que nos pase, sin embargo, pues es parte tristemente de la vida también”, comentó.

En la entrevista, El Komander contó que pudo despedirse de su hijo junto a su familia. Recordó que sus amigos y otras personas cercanas estuvieron presentes y que también sintió el cariño del público durante esos días.

“Cuando pasó la situación, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y lo que estaba en nuestras manos y pues sí, tuvimos la oportunidad de despedirnos, de despedirlo y darle cristiana sepultura en compañía de nuestra familia y honestamente rodeados de mucho amor, de mucho amor y mucho cariño por nuestros amigos, allegados, por la familia y por todo nuestro público también”, compartió.

IG: soyelkomander1

Volver a los escenarios le ha ayudado a El Komander

El cantante tuvo que cambiar la fecha de una presentación tras la muerte de José Eliseo. Al retomar sus compromisos, agradeció la comprensión del público y de los empresarios con los que ha trabajado durante años.

“Pues mira, yo, esto nos pasó tristemente muy rápido. Yo tuve que mover un show y le agradezco a todo el público y le agradezco a los empresarios que, pues es gente con la que trabajamos o hemos trabajado por muchos años, y les agradezco demasiado. Y pues yo soy el que va al frente de la familia y nosotros tenemos que chambear, ustedes mismos lo saben que nuestro trabajo es así y hay que seguir trabajando”, explicó.

Para Alfredo Ríos, la música y el contacto con sus seguidores son parte de lo que le ayuda a sobrellevar la pérdida. Dijo que desde hace tiempo encuentra consuelo en su trabajo y que estos días también se ha apoyado en sus amigos y en su fe.

IG: soyelkomander1

“Siempre el trabajo es un refugio para nosotros, para todo mi equipo. A mí en lo personal, siempre es mi terapia, siempre es una parte de mí que nos está esperando siempre. Y yo con el público, agradecido con todo el público. De la mano de Dios, la verdad, de la mano de los amigos, de la compañía de la gente que queremos y nos quiere. Y tratando de entender todos los designios de Dios”.

Ante la pregunta de si habían considerado acudir con un tanatólogo, El Komander contó que a su esposa le sugirieron buscar ese tipo de acompañamiento. Él, por su parte, dijo que se ha concentrado en sus actividades y que respeta la forma en que ella lleva su duelo.