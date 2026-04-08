BBC admite error en los BAFTA por emitir insulto racista en transmisión

Una investigación interna de la BBC concluyó que la cadena incumplió sus normas editoriales al emitir un insulto racista durante la transmisión de los Premios BAFTA, celebrados el pasado 22 de febrero.

El incidente ocurrió mientras los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo se encontraban en el escenario presentando el premio a mejores efectos especiales.

Durante ese momento, John Davidson, presente entre el público, pronunció un insulto racista. Davidson asistió al evento debido a que la película I Swear, inspirada en su vida, estaba nominada en varias categorías.

El hombre padece síndrome de Tourette, una condición caracterizada por la presencia de tics involuntarios que pueden incluir expresiones vocales.

De acuerdo con la revisión, el comentario fue captado en la transmisión y posteriormente incluido en la versión diferida del evento, así como en el contenido disponible bajo demanda durante varias horas.

Fallas en el control editorial

La unidad encargada de atender las quejas dentro de la BBC informó haber recibido un número significativo de reportes del público tras la emisión.

En su resolución, el organismo determinó que la inclusión del insulto “no se basaba en ninguna justificación editorial”, lo que constituye una infracción directa a los lineamientos de la cadena.

Entre los puntos señalados en el informe destacan:

La falta de eliminación del contenido en la retransmisión diferida

La permanencia del fragmento en la plataforma hasta la mañana siguiente

La ausencia de filtros efectivos en el control de emisiones

No obstante, la investigación también recogió la versión del equipo responsable de la supervisión técnica, que aseguró no haber identificado la palabra en el momento de la emisión.

Argumento del equipo de transmisión

Según la explicación proporcionada por el equipo de control, el insulto no fue claramente audible, lo que dificultó su detección en tiempo real. Bajo este argumento, la omisión no habría sido intencional.

La unidad de quejas aceptó esta explicación en términos operativos, aunque reiteró que el resultado final implicó una vulneración de las normas editoriales.

Este tipo de controles suelen incluir revisiones en tiempo real y procesos posteriores de edición para versiones diferidas, lo que ha abierto cuestionamientos sobre los protocolos aplicados durante la transmisión de la ceremonia.

Reacción y medidas posteriores

Días después del incidente, la BBC emitió una disculpa pública en la que reconoció haber cometido un “grave error” al no retirar el contenido.

El caso se suma a otros episodios en los que transmisiones en vivo o diferidas han enfrentado cuestionamientos por la gestión de contenido sensible, especialmente en eventos de alta visibilidad internacional como los BAFTA.

En la misma ceremonia, el actor Robert Aramayo recibió el premio a mejor actor por su interpretación de Davidson en I Swear, lo que también generó atención en torno a la historia que dio origen a la producción.

bgpa