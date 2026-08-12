Kenia Os dará voz a Raissa en “La Isla Olvidada”; primer vistazo de la cantante en la película

La cantante Kenia Os dará voz al personaje principal ‘Raissa’ en la película ‘La Isla Olvidada’, de DreamWorks.

El pasado 11 de agosto, Universal Pictures México dio un anuncio importante sobre la película de animación, fantasía y aventuras dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado.

Kenia Os es ‘Raissa’ en La Isla Olvidada

Kenia Os es ‘Raissa’ en La Isla Olvidada. Especial

Universal señaló que el 12 de agosto revelarían las voces que darían vida a Jo y Raissa, protagonistas del filme en cuestión.

¡Tenemos un secreto! Mañana revelaremos las voces que darán vida a Jo y Raissa en #LaIslaOlvidada. Escuchen cada detalle... ¿Ya saben quiénes son?”, publicaron junto a un clip que deja ver el primer vistazo de la cantante en la película.

Cumpliendo con su promesa, este día revelaron que Kenia Os es la voz de ‘Raissa’.

iLas sorpresas no paran en #LalslaOlvidada! @KeniaOs dará vida a Raissa, la compañera ideal para cruzar el portal hacia Nakali. ¿Listxs para escucharla?” confirmó Universal.

Kenia Os es ‘Raissa’ en La Isla Olvidada. Especial

En tanto, la voz de ‘Jo’ estará a cargo de la actriz e influencer mexicana Esmeralda Soto.

Incursiona Kenia Os en el doblaje en películas

Aunque Kenia Os ha incursionado en distintos proyectos dentro del entretenimiento, su experiencia con el doblaje ha sido más limitada. La cantante tuvo un acercamiento a esta actividad en 2019, cuando participó junto al creador de contenido y actor de doblaje Memo Aponte en un fandub de Buscando a Nemo.

En aquella ocasión, Kenia prestó su voz al personaje de Dory y recreó algunas escenas de la conocida película animada. Sin embargo, se trató de un proyecto realizado por aficionados y no de un doblaje oficial para una producción cinematográfica estrenada en salas de cine.

Kenia Os es ‘Raissa’ en La Isla Olvidada. Especial

Por ello, aunque Kenia Os ya había experimentado con el doblaje, demostrando su interés por explorar otras áreas del entretenimiento, hasta ahora no contaba con un papel oficial como actriz de doblaje en una película animada. Su trayectoria se había concentrado principalmente en la música, las redes sociales y otros proyectos audiovisuales.

No obstante, con la voz de ‘Raissa’ en la película de La Isla Olvidada, la cantante deja ver que comenzará a explorar una nueva faceta en su carrera artística.

¿De qué trata La Isla Olvidada?

la nueva película animada de DreamWorks Animation y cuenta una historia de aventura, fantasía y amistad. La cinta sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que están a punto de terminar la preparatoria y comenzar una nueva etapa de sus vidas. Durante su última noche juntas, encuentran un misterioso portal que las transporta a Nakali, una isla fantástica llena de criaturas inspiradas en la mitología filipina.

Lo que al principio parece una aventura emocionante cambia cuando las jóvenes descubren que para poder regresar a casa tendrán que pagar un precio muy alto: renunciar a los recuerdos que tienen de su amistad. Así, regresar a su mundo podría significar olvidarse por completo de todos los momentos que han compartido.

Durante su recorrido por la isla, Jo y Raissa conocen a Raww, un peculiar personaje con apariencia de hombre y perro que termina acompañándolas en su viaje. Juntas tendrán que enfrentarse a diferentes peligros y a la temida Manananggal, una criatura de la mitología filipina, mientras buscan la manera de volver a casa sin perder aquello que las une.

Más allá de la fantasía y el humor, la película aborda un tema muy cercano: el miedo a crecer y tener que separarnos de las personas que más queremos. La historia plantea qué tan lejos estaríamos dispuestos a llegar para conservar nuestros recuerdos y nuestra amistad, incluso cuando la vida nos obliga a tomar caminos diferentes.

La cinta está dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado, responsables de Gato con botas: El último deseo.

¿Cuándo se estrena en cines?

Entre los fans se ha dado una confusión puesto que el estreno estaba previsto para el 24 de septiembre en México, sin embargo, en las últimas publicaciones de Universal Pictures México, se da fecha oficial el próximo 16 de septiembre.

Cabe destacar que, para dar vida a los personajes (en su idioma original), el estudio reunió a un grupo impresionante de talentos:

H.E.R. como Jo

Liza Soberano como Raissa

Dave Franco como Raww

Lea Salonga como la temida Manananggal

El reparto también incluye a Manny Jacinto, conocido por The Good Place y Top Gun: Maverick; Jenny Slate, actriz y comediante que participó en Marcel the Shell with Shoes On; y Dolly de Leon, actriz filipina nominada al BAFTA por Triangle of Sadness.

A ellos se suman Jo Koy, reconocido comediante filipino-estadounidense, y Ronny Chieng, comediante y corresponsal de The Daily Show. También aparecen en el reparto Amielynn Abellera, Kristin Villanueva y Nick Mendoza III.

En conjunto, el elenco es especialmente importante porque ‘La Isla Olvidada’ busca llevar elementos de la cultura y la mitología filipinas a una audiencia internacional. Por ello, DreamWorks apostó por actores con vínculos con esa cultura para darle mayor autenticidad a los personajes y al mundo fantástico de Nakali.