Kendrick Lamar destrona a Jay-Z y se corona como el rapero más premiado en los Grammy

Kendrick Lamar se convirtió en el artista de hip-hop más premiado en la historia de los premios Grammy. En la edición número 68 del evento, el rapero sumó nuevos galardones a su carrera, alcanzando un total de 26 premios Grammy, lo que lo posiciona por encima de figuras icónicas del género como Jay-Z, quien tiene 25, y Kanye West, con 24 estatuillas.

Durante la ceremonia más reciente, Lamar fue reconocido en múltiples categorías relacionadas con el rap, incluyendo Mejor Álbum de rap por "GNX", Mejor Canción de rap, Mejor Interpretación de rap melódico y Mejor Interpretación de rap.

Kendrick Lamar supera a Jay-Z y Kanye West

Antes de la gala de este año, el rapero ya contaba con 22 Grammys y había sido nominado en 57 ocasiones. En esta edición, Lamar recibió nueve nominaciones, entre ellas en categorías destacadas como Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año, lo que lo convirtió en uno de los artistas más nominados de la noche.

Lamar llegó como el tercer rapero más premiado de la historia, pero logró escalar al primer lugar gracias a los premios que recibió incluso antes de la transmisión en vivo.

El impacto de Kendrick Lamar en el rap

El artista originario de Compton ha tenido una carrera marcada por el reconocimiento de la crítica y del público. El año pasado, su tema "Not Like Us", conocido por ser una respuesta directa a Drake, se llevó cinco premios Grammy, consolidando su éxito tanto a nivel comercial como artístico.

Además, Kendrick Lamar ha ganado el premio a Mejor Álbum de rap en tres ocasiones anteriores: "To Pimp a Butterfly" en 2016, "DAMN" en 2018 y "Mr. Morale & the Big Steppers" en 2023.

Estos trabajos han sido considerados como referentes dentro del género por su profundidad lírica y propuestas musicales.

En 2012, su álbum debut "good kid, m.A.A.d city" fue nominado a Mejor Álbum de rap, pero perdió ante "The Heist" de Macklemore & Ryan Lewis. La decisión generó críticas y hasta una disculpa pública de Macklemore, quien escribió: "Te robaron", en referencia a la derrota de Lamar.

Esa controversia quedó como uno de los momentos más comentados de los Grammy en ese entonces, y muchos lo consideran un punto que aumentó la visibilidad de Kendrick Lamar como artista comprometido con su mensaje y su comunidad.

Kendrick Lamar domina en las categorías de rap

Este año, todas las categorías de rap en las que estuvo nominado terminaron con una victoria para Lamar. Estos fueron los premios que recibió:

Mejor Interpretación de rap (junto a Clipse)

Mejor Interpretación de rap melódico

Mejor Álbum de rap

