"Pensar antes de publicar": Jezzini reaparece en redes sociales tras polémica con Zinni

Jezzini volvió a aparecer en redes sociales y lo hizo de la mano de Netflix. El creador de contenido mexicano protagoniza una nueva campaña de la plataforma inspirada en el Mundial 2026, en la que personajes de series como Stranger Things, El Juego del Calamar, One Piece y Rosario Tijeras dejan temporalmente sus historias para concentrarse en una sola cosa: ver fútbol.

La campaña lleva por nombre Vacaciones y fue desarrollada junto a la agencia Monks. Su idea central parte de una situación que muchos aficionados entienden: durante una Copa del Mundo, incluso las historias más intensas pueden esperar.

La aparición de Jezzini llamó la atención porque ocurre meses después de la polémica que enfrentó tras ausentarse de redes sociales, cambiar su imagen pública y presentarse como Zinni, un personaje musical que generó críticas por la forma en que abordó temas relacionados con salud mental y desaparición digital.

Jezzini vuelve con Netflix en campaña mundialista

En la pieza audiovisual de Netflix, Jezzini funciona como el hilo conductor entre distintos universos de la plataforma. La campaña imagina qué pasaría si algunos de sus personajes más populares se tomaran un descanso de sus conflictos, persecuciones, amenazas y aventuras para vivir el Mundial 2026 como cualquier aficionado mexicano.

La propuesta reúne referencias a producciones internacionales y latinoamericanas. Entre las series que aparecen dentro de la campaña están Stranger Things, El Juego del Calamar, One Piece, Contraataque, Rosario Tijeras y El Niñero.

Con humor, la campaña plantea que ni los monstruos, ni los juegos mortales, ni las aventuras piratas ni los dramas de ficción son más urgentes que un partido del Mundial. Netflix resume la idea con una premisa sencilla: sus historias pueden esperar, pero este momento no.

Jezzini reaparece tras la polémica de Zinni

La presencia de Jezzini en la campaña también generó conversación por su antecedente reciente. En 2025, el influencer se ausentó de redes sociales durante varias semanas, borró contenido y generó preocupación entre algunos seguidores.

Posteriormente reapareció con una nueva imagen, bajo el nombre de Zinni, y presentó un proyecto musical. Sin embargo, su regreso fue criticado por usuarios que consideraron que la estrategia había jugado con temas delicados como la salud mental y la desaparición.

Ahora, su aparición en una campaña de Netflix marca uno de sus regresos más visibles dentro del entretenimiento digital y publicitario.

Netflix aprovecha la fiebre del Mundial 2026

El Mundial 2026 está a horas de iniciar y las marcas ya comenzaron a entrar de lleno en la conversación. En el caso de Netflix, la apuesta fue usar el fútbol como punto de encuentro entre sus franquicias, el humor mexicano y la cultura pop.

La campaña parte de una idea simple, pero efectiva: durante el torneo, incluso quienes no son fanáticos habituales terminan hablando de partidos, resultados, selecciones, memes y momentos virales.

Por eso, Netflix imagina a sus propios personajes tomándose unas vacaciones narrativas. La plataforma se suma al ambiente mundialista sin abandonar su lenguaje de series, referencias y fandoms.