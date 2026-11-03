Juan Pablo Manzanero revela que estuvo al borde de la muerte por un coma diabético

Juan Pablo Manzanero compartió uno de los episodios más difíciles de su vida al revelar que estuvo al borde de la muerte luego de sufrir una emergencia médica relacionada con la diabetes, enfermedad que desconocía padecer hasta que llegó al hospital con niveles de glucosa de 600.

El también hijo de Armando Manzanero relató que no sabía que tenía diabetes y que fue un accidente mientras conducía por carretera lo que permitió descubrir su condición. De acuerdo con su testimonio, perdió el conocimiento al volante, lo que provocó una emergencia en la que intervinieron ambulancias, policías y bomberos.

"Le doy gracias a Dios que estoy vivo para contarlo. Yo no sabía que tenía diabetes hasta que llegué al hospital con 600 de glucosa, cuando uno tiene que tener menos de 100", compartió.

Juan Pablo Manzanero sufrió un coma diabético mientras conducía

El intérprete recordó en entrevista con Ventaneando que se desmayó mientras manejaba en carretera, una situación que pudo terminar en una tragedia tanto para él como para otras personas.

"Me dio una cosa que se llama coma diabético, me desmayé manejando en la carretera y milagro número uno, no maté a nadie", relató.

Tras el incidente, los servicios de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron a un hospital. Ahí recibió el diagnóstico y conoció la gravedad de su estado de salud.

Manzanero explicó que los médicos le informaron que sus riñones no estaban funcionando y que también necesitaba una reconstrucción de la vejiga.

"Me dice: 'Tienes esto y te voy a tratar de salvar. Tienes un 50/50 porque los riñones no te sirven, y te voy a reconstruir la vejiga y te voy a tratar de limpiar'", recordó sobre las palabras que recibió durante su atención médica.

El cantante describió aquella experiencia como una serie de acontecimientos que pudieron costarle la vida, pero de los que logró salir adelante.

"Veo la vida más diferente": Juan Pablo Manzanero tras su emergencia médica

Después de atravesar esta experiencia, Juan Pablo Manzanero aseguró que su manera de entender la vida cambió. Ahora procura darle importancia a otras cosas y enfrentar los días con una actitud distinta.

"Veo la vida más diferente, todo me resbala, a todo le sonrío", expresó.

Juan Pablo Manzanero está presentando la nueva versión de Todo a pulmón, colaboración que realiza junto al cantante argentino Alejandro Lerner.

La canción representa un nuevo encuentro musical entre ambos artistas y acompaña esta etapa personal y profesional de Manzanero, quien hoy puede compartir su historia después de haber enfrentado una emergencia que puso en riesgo su vida.

bgpa