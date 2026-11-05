Jung Hae-in, actor de K-dramas, regresa a México: ¿cuándo será su fanmeeting?

Jung Hae-in es uno de los actores surcoreanos que ha conquistado al público gracias a su participación en diferentes K-dramas. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los favoritos de los fans de las series coreanas, quienes ahora tendrán una nueva oportunidad de verlo en México.

Durante los últimos años, las producciones de Corea del Sur han ganado popularidad en nuestro país, lo que también ha permitido que varios de sus protagonistas organicen encuentros con sus seguidores. Estos eventos son conocidos como fanmeetings y permiten que los actores convivan de una manera más cercana con quienes siguen su trabajo.

IG: holyhaein

A diferencia de un concierto, en este tipo de reuniones los artistas suelen compartir anécdotas de su carrera, participar en juegos, responder preguntas y preparar diferentes actividades para el público.

Uno de los actores que ya ha vivido esta experiencia con sus seguidores mexicanos es Jung Hae-in, quien anteriormente visitó la capital del país y recibió numerosas muestras de cariño.

Después de aquel encuentro, el surcoreano se prepara para realizar una nueva gira internacional que incluirá varias ciudades de Asia y Latinoamérica, entre ellas la Ciudad de México.

Jung Hae-in confirma su regreso a México con un nuevo fanmeeting

La agencia FNC Entertainment dio a conocer el 5 de noviembre los planes de Jung Hae-in para 2027, año en el que el actor volverá a reunirse con sus seguidores a través de una gira titulada MEET ME THERE.

El anuncio estuvo acompañado de un póster en el que se revelaron las ciudades que visitará durante los primeros meses del próximo año, así como las fechas programadas para cada presentación.

IG: holyhaein

Esta gira también representa su regreso a los encuentros internacionales con fans después de aproximadamente dos años de su anterior tour, OUR TIME, que comenzó en 2024 y continuó con presentaciones durante 2025.

Jung Hae-in confirma su regreso a México con un nuevo fanmeeting

Los seguidores mexicanos podrán reunirse con Jung Hae-in el 14 de febrero de 2027, fecha elegida para su próxima presentación en la Ciudad de México.

El encuentro se realizará precisamente durante el Día de San Valentín, por lo que será una oportunidad para que sus fans celebren esta fecha de una manera diferente, acompañados de uno de sus actores favoritos de K-dramas.

Por ahora, no se han compartido detalles sobre las actividades que formarán parte del evento, aunque se espera que el actor tenga momentos de convivencia con sus seguidores, como ha ocurrido en sus anteriores fanmeetings.

¿Dónde será el fanmeeting de Jung Hae-in y cuándo salen los boletos?

Aunque la fecha de su regreso a México ya fue anunciada, todavía hay información pendiente sobre la organización del evento.

Hasta el momento, no se ha confirmado el recinto en el que se presentará Jung Hae-in en CDMX, ni se han dado a conocer los precios de los boletos o cuándo comenzará su venta.

Tampoco se han anunciado los posibles beneficios que podrían incluir las diferentes categorías de entradas.

IG: holyhaein

¿Qué otros países visitará Jung Hae-in con su gira MEET ME THERE?

Además de México, el actor surcoreano tiene contempladas diferentes presentaciones en otros países, por lo que sus seguidores de varias partes del mundo podrán asistir a sus encuentros.

La gira comenzará el 16 de enero de 2027 en Hong Kong y posteriormente continuará por otras ciudades.

En Latinoamérica, las fechas confirmadas son:

Santiago de Chile: 10 de febrero de 2027.

São Paulo, Brasil: 12 de febrero de 2027.

Ciudad de México, México: 14 de febrero de 2027.

IG: holyhaein

El recorrido también incluirá Bangkok, Manila y Taipéi, antes de finalizar en Seúl, Corea del Sur, donde todavía está pendiente la confirmación de la fecha.

¿Cuándo fue la primera visita de Jung Hae-in a México?

La próxima presentación del actor no será su primer encuentro con el público mexicano, pues anteriormente llegó a nuestro país como parte de su gira OUR TIME.

Fue el 10 de enero de 2025 cuando Jung Hae-in se presentó en el Circo Volador de la Ciudad de México, donde tuvo la oportunidad de convivir con sus seguidores.

Durante aquella visita, el protagonista de K-dramas agradeció el apoyo que ha recibido por parte del público mexicano y manifestó que le gustaría regresar en otra ocasión.