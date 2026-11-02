Teté Espinoza lleva a la pantalla mujeres con voz propia en sus dos nuevos proyectos

Teté Espinoza está de estreno en estreno. La actriz mexicana, que comenzó su carrera en el teatro de Xalapa, Veracruz, hace más de dos décadas, atraviesa una etapa de gran actividad en cine y televisión con dos personajes que tienen algo en común: mujeres con personalidad, autoridad y capacidad para cambiar el destino de quienes las rodean.

Con motivo de la llegada de la serie El Juicio a ViX y del estreno de la película Contra el huracán en Netflix, ambos el pasado 23 de octubre, Excélsior conversó con ella sobre sus orígenes, trayectoria en los escenarios y la importancia de interpretar a mujeres que no se limitan a acompañar las historias de otros, sino que también construyen las suyas.

En El Juicio, producción protagonizada por Eugenio Derbez y Pedro Alonso, Espinoza interpreta a Isabel Juárez, una abogada que representa a una joven víctima de abuso sexual en una historia que expone los privilegios y las desigualdades del sistema judicial mexicano.

Teté Espinoza estrena dos nuevos proyectos en 2026. Yconic

Por su parte, en Contra el huracán, dirigida por Jorge Michel Grau e inspirada en el paso del huracán Otis por Acapulco en 2023, da vida a La Capitana, una mujer que participa en el rescate de dos hermanos atrapados en el mar.

Del teatro de calle a las plataformas

La carrera de Teté comenzó en la Universidad Veracruzana, donde descubrió su vocación por la actuación y una forma de entender el trabajo artístico que conserva hasta hoy.

Yo comencé mi carrera en Xalapa, Veracruz, allí estudié en la Universidad Veracruzana, estudié la carrera de teatro. Xalapa la llevo en mi corazón profundamente, todo lo que me enseñó, en cuanto a mí, pero también en cuanto a mi carrera, en cuanto a la creación.

Creo que eso del teatro me lo ha enseñado siempre: se crea siempre en familia, se crea siempre con amigos, y eso lo hace mucho más poderoso. Proyecto en el que estoy que tenga esa premisa, yo creo que lo hace mucho más poderoso"

Sus primeros trabajos fueron en el teatro de calle, una experiencia que recuerda como una de las más exigentes de su formación.

"En 2002 ya estaba trabajando, haciendo cosas independientes a la escuela, haciendo obras. Hice mucho teatro de calle y siempre me gusta tomarlo como mi primer trabajo, porque creo que uno de los trabajos más difíciles es presentarte en la calle.

Después de 12 años en Xalapa, donde también formó parte de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana, se trasladó a la Ciudad de México en 2014.

Teté Espinoza estrena dos nuevos proyectos en 2026. Yconic

En la capital continuó trabajando en teatro, con montajes como Wenses y Lala, que interpretó durante casi una década. En 2017 llegó su primera gran producción audiovisual con El Chapo y después participó en Narcos: México, Tijuana, Cosas imposibles y El secreto del río, entre otras.

Desde ahí, poco a poco, ha sido tratar de equilibrar entre el teatro y el mundo de la pantalla. Cada vez me está jalando más el mundo de la pantalla, pero al mismo tiempo no quiero dejar de hacer teatro, porque para mí el teatro es el alma, es la esencia de la actuación, es el mayor entrenamiento para mí".Historias que tienen algo que decir

En los escenarios y frente a las cámaras, Espinoza ha interpretado a mujeres atravesadas por conflictos humanos. En la maravillosa obra de teatro, Por el mar (aún si nosotras nos ahogamos), presentada en 2025, dio vida a una migrante que enfrenta el desarraigo y la búsqueda de un nuevo comienzo.

No sé si es verdad que los personajes te escogen. A veces me gusta pensar que sí porque me han tocado personajes muy hermosos, muy complejos."

"Lo que más me llama la atención siempre de algún personaje que voy a hacer es que tenga complejidad. Así somos los humanos, somos complejos, tenemos miles de capas y una historia que pueda revelar esas capas es de las que más me atraen".

Esa búsqueda la llevó a El Juicio, una serie inspirada en casos reales de violencia sexual e impunidad, entre ellos el de Los Porkys de Veracruz.

Para la actriz, participar en una producción que aborda un problema relacionado con su estado natal tiene un significado particular.

"Representa muchísimo para mí, no solo como veracruzana, que claro que eso me engancha más de alguna forma, sino como mujer, como mexicana, como ser humano. Todos estos temas me tocan porque son cosas que desgraciadamente siguen pasando.

Teté Espinoza estrena dos nuevos proyectos en 2026. Yconic

El Juicio también representó su primera colaboración con Eugenio Derbez y Pedro Alonso, experiencias que recuerda por las distintas maneras de trabajar de ambos actores.

Con Derbez, la relación comenzó desde el compañerismo y la disposición para construir las escenas.

Yo llegué al set tratando de dirigirme a mi compañero, porque era mi compañero de escena. Él me dijo: '¿Podemos ensayar?'. Claro que sí, ensayemos. Pasamos el texto varias veces para que nos sintiéramos a gusto los dos.

Terminamos hablando de los hijos, de las calles de Ciudad de México, de por dónde vivo. Me encantó tener este acercamiento con él que no tuvo nada que ver con lo laboral, sino con lo humano".

Con Pedro Alonso, conocido por interpretar a Berlín en La casa de papel, la experiencia estuvo marcada por la intensidad de sus escenas.

Pedro Alonso tiene una energía muy imponente y el personaje que estaba construyendo era muy imponente. Me tocaron dos escenas con él en donde había muchísima tensión dentro del ambiente porque lo que se tenía que crear era eso y lo logró a la perfección".

En Contra el huracán, Teté interpreta a una integrante de la Marina que interviene para ayudar a dos hermanos atrapados en el mar durante una tormenta de categoría cinco.

El personaje representó un reto físico que la obligó a realizar entrenamientos acuáticos y aprender el funcionamiento de una embarcación.

"Yo sí necesité entrenamiento, sobre todo para todo lo que tenía que ver con el agua. En algún momento me tocó manejar el barco".

Marlon y Jonathan, que son los chicos de las historias reales en las que fue basada la película, estaban todo el tiempo ahí en el set diciéndonos cómo se usaba. No nada más apretamos a lo loco, sino sabíamos qué cosa estábamos apretando, por qué y qué iba después".

Teté Espinoza estrena dos nuevos proyectos en 2026. Yconic

Para Teté, Isabel Juárez y La Capitana representan una oportunidad de mostrar mujeres cuya importancia no depende de su relación con los protagonistas, sino de sus decisiones y acciones.

Yo siempre he creído que mujeres fuertes las ha habido siempre, las sigue habiendo y las seguirá habiendo. Siempre ha habido mujeres fuertes, siempre ha habido mujeres con iniciativa.

"El gran problema, más que haber o no haber, es dejarlas ver, hablar de ellas, hablar de eso que hicieron tan importante y que hasta ahora nos vamos enterando dentro de la historia".

Considera que durante mucho tiempo las historias han privilegiado a los personajes masculinos, dejando en segundo plano las experiencias de las mujeres.

Me da una esperanza de que las narrativas empiecen a apostar hacia ese tipo de mujeres. No solo son las madres, las hijas, las novias de los protagonistas. Todas esas mujeres tienen algo que contar, tienen algo que decir, tienen algo que hacer, y va más allá de ese rol".

En el caso de La Capitana, celebra que la producción haya apostado por una mujer para interpretar un personaje que durante años se habría asociado con un hombre.

Me llena de mucha emoción haber hecho a La Capitana porque es un rol que normalmente vemos en un personaje masculino, y que en este caso se lo hayan dado a una mujer.

Estamos tan acostumbrados a asociar la fuerza o la valentía con lo masculino, con los hombres. No tendría por qué definirnos la feminidad o la masculinidad, ni tampoco los roles".

Este tipo de representaciones pueden influir en las aspiraciones de las nuevas generaciones y cuestionar los estereotipos que persisten en la sociedad.

Si soy un señor que únicamente piensa que las mujeres nada más en la cocina, pero después de estar viendo las narrativas que nos regalan nuestro país, de que las mujeres también pueden hacer esto y pueden hacer lo otro, a lo mejor esa persona dice: '¿Pero si es mujer?'. Mínimo lo hace preguntarse muchas cosas".

Teté Espinoza estrena dos nuevos proyectos en 2026. Yconic

Teté adelantó que tiene otro proyecto por estrenar en el que volverá a interpretar a una mujer con una profesión y una misión determinantes dentro de la historia.

Me va a tocar otro personaje en una producción que todavía no ha salido, yo creo que el próximo año ya sale, donde también se le está apostando a su profesión, a lo que hace dentro de la historia, a la misión que tiene y a lo que dice o hace que es importante".

Me siento muy feliz de poder encarnar a estos personajes que juegan así en las historias. Y les digo, vienen más, entonces está padrísimo".