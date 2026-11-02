David Guetta en México 2027: fecha del concierto, preventa y cómo registrarte

El misterio está resuelto y luego del promocional en el que se veía Paseo de la Reforma y que algunos interpretaron habría la posibilidad de un espectáculo de año nuevo en una de las avenidas más importantes de México, David Guetta anunció un concierto en la capital del país.

Guetta se presentará en el Estadio GNP Seguros el próximo 8 de mayo de 2027 como parte de su ambiciosa gira The Monolith Tour.

Preventa, venta general y el pre-registro obligatorio para asegurar tus entradas

Para los seguidores interesados en conseguir un lugar en el recinto de la Magdalena Mixhuca, la logística de venta de boletos ya ha quedado definida en las plataformas del artista y la promotora quien dio a conocer la mecánica especial que tendrán que seguir.

Preventa exclusiva (fans registrados): Jueves 5 de noviembre a las 10:00 AM (tiempo del centro de México ).

Jueves 5 de noviembre a las 10:00 AM (tiempo del centro de ). Venta General: Viernes 6 de noviembre a partir de las 2:00 PM (tiempo del centro de México).

Toda la venta de boletos se realizará a través del sistema Ticketmaster en la página de internet siguiendo las reglas de la fila virtual.

¿A dónde inscribirse para el pre-proceso de venta?

Para acceder a la preventa especial del jueves 5 de noviembre, los fanáticos deberán completar un pre-registro obligatorio a través del enlace disponible en la biografía del perfil oficial de Instagram de David Guetta (@davidguetta).

Al ingresar a la liga (linkin.bio/davidguetta), los usuarios deben registrar su correo electrónico y datos básicos para recibir el código o acceso directo a la plataforma de venta antes de que se liberen las entradas para el público general.

Se recomienda realizar este paso con anticipación debido a la alta demanda que registrará el inmueble capitalino.

¿Cuáles serán los precios del concierto de Guetta?

Los precios oficiales no se han dado a conocer hasta el momento y se espera se pueda tener el listado oficial este martes.