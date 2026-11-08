Boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri sorprendió a internet: así fue su elegante fiesta

Después de varios años de relación sentimental y un compromiso que despertó gran expectativa entre sus seguidores, Roberto Carlo y Rubén Kuri llegaron al altar. La pareja celebró uno de los momentos más importantes de su historia de amor con una fiesta que destacó por su elegancia, los detalles de su organización y la presencia de personalidades del espectáculo mexicano.

A través de sus redes sociales, los recién casados compartieron fotografías y videos de la celebración, en los que mostraron algunos de los momentos más especiales de su enlace, así como los preparativos que hicieron de esta fecha una ocasión inolvidable.

Así fue la elegante boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri IG robertocarlomx

Roberto Carlo y Rubén Kuri celebran su boda: así fue su elegante ceremonia

El conductor y el experto en moda celebraron su boda el sábado 7 de noviembre de 2026, en la Ciudad de México, donde reunieron a familiares, amigos y distintas personalidades del espectáculo mexicano.

La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde ambos publicaron fotografías de su enlace matrimonial. "¡Oficialmente casados! Con el corazón desbordado de amor y felicidad, hoy queremos compartirles que oficialmente somos esposos", escribió Roberto Carlo en una de sus publicaciones.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron los atuendos de los novios. Para sus fotografías oficiales, ambos eligieron trajes blancos, una apuesta elegante que acompañó el estilo de la celebración. Rubén Kuri también compartió imágenes de otra sesión en la que los dos lucieron vestimenta negra.

Por su parte, el experto en moda acompañó una de sus publicaciones con el mensaje "¡Qué comience la fiesta!", una frase con la que expresó su emoción por el inicio de esta nueva etapa.

La celebración contempló una boda civil y una ceremonia, además de una recepción para sus seres queridos. Roberto Carlo describió el festejo como una reunión íntima, rodeada de familiares y de las personas más especiales de sus vidas.

Así fue la elegante boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri IG robertocarlomx

Así fue la lujosa recepción de Roberto Carlo y Rubén Kuri

La recepción fue otro de los aspectos que despertaron interés entre los seguidores de la pareja. Las fotografías difundidas por los recién casados y sus invitados permitieron conocer parte de la ambientación que eligieron para festejar su matrimonio.

El salón tuvo una decoración sobria y elegante, con arreglos florales, velas, alfombras y grandes candelabros. Las mesas también contaron con vajilla formal, copas y tarjetas personalizadas para los asistentes.

Los detalles decorativos mantuvieron una estética clásica, con tonos claros y algunos elementos en rojo oscuro. La intención fue crear un ambiente sofisticado sin restar protagonismo a los novios.

Uno de los momentos más especiales de la recepción fue el primer baile de los esposos. Roberto Carlo y Rubén Kuri eligieron la canción "Quédate", de Isi Vives, para compartir este instante frente a sus invitados.

Los videos de la celebración mostraron a los recién casados en la pista, mientras sus familiares y amigos los acompañaban con aplausos y grabaciones desde sus teléfonos.

Así fue la elegante boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri IG robertocarlomx

¿Quiénes fueron los famosos invitados a la boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri?

La celebración también reunió a personalidades conocidas de la televisión mexicana, quienes acompañaron a la pareja durante su enlace.

Entre los asistentes que destacaron en las fotografías y videos estuvieron Vanessa Claudio, Sherlyn, Ferka, Dania Méndez y Miguel Martínez, figuras que compartieron parte de la celebración a través de sus redes sociales.

Las publicaciones de los invitados permitieron conocer algunos momentos de convivencia, los brindis y el ambiente que predominó durante la recepción. Además, varios de ellos expresaron sus felicitaciones a los recién casados y destacaron los detalles de la organización del evento.

La presencia de estas figuras del entretenimiento también despertó interés entre sus seguidores, quienes pudieron conocer más sobre la celebración a través de las imágenes que circularon después del enlace.

Así fue la elegante boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri IG robertocarlomx

Este fue el menú de tres tiempos que ofrecieron Roberto Carlo y Rubén Kuri en su boda

Además de la decoración, la propuesta gastronómica fue uno de los detalles que llamó la atención. Una fotografía de las tarjetas colocadas en las mesas permitió conocer parte del menú que los novios prepararon para sus invitados.

La entrada habría consistido en una ensalada de burrata con vinagreta verde y tomate heirloom, una combinación de ingredientes frescos con queso de textura cremosa.

Para el plato fuerte, la propuesta contempló filete de res con salsa cremosa de chiles toreados, acompañado de espárragos frescos a la mantequilla, puré de papa rústico y chips de papa.

La cena también incluyó tres alternativas de postre: mil hojas de merengue con dulce de leche y nuez; pavlova de frutos rojos con helado de vainilla, y tarta de dátil con nuez y helado de macadamia.

La variedad permitió ofrecer diferentes sabores y texturas para cerrar el banquete. Sin embargo, cabe señalar que la información sobre los platillos procede de una fotografía cuya resolución no permitió confirmar por completo todos los detalles del texto impreso, por lo que algunos ingredientes deben tomarse como una descripción aproximada.

Así fue la elegante boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri IG robertocarlomx

De su compromiso a la boda: así comenzó la historia de amor de Roberto Carlo y Rubén Kuri

La boda de Roberto Carlo y Rubén Kuri representa el resultado de una relación que comenzó varios años atrás. Ambos se conocieron a principios de 2018 por medio de un amigo en común y hicieron pública su relación en enero de 2020.

Uno de los momentos más importantes llegó el 26 de junio de ese año, cuando Roberto Carlo le pidió matrimonio a Rubén Kuri. La propuesta tuvo una preparación especial, pues el conductor contó con la complicidad de la producción del programa La Más Draga para sorprender a su pareja.

La noticia trascendió en el contexto de las celebraciones por la Marcha del Orgullo LGBT. Roberto preparó un video con mensajes de amigos y figuras del entretenimiento, entre ellos Erika Zaba, Christian Chávez y Alejandro Speitzer, antes de hacer la pregunta que cambiaría su historia.

Rubén aceptó emocionado y ambos compartieron su compromiso con sus seguidores. Después de varios años, la pareja anunció que su boda tendría lugar el 7 de noviembre de 2026, fecha que finalmente llegó tras una larga espera.

Con este enlace, Roberto Carlo y Rubén Kuri cerraron un capítulo importante de su historia y dieron paso a una nueva etapa como esposos. Su celebración quedó marcada por los detalles elegantes, el cariño de sus invitados y la emoción de compartir con sus seres queridos una fecha que ambos esperaron durante años.