Imagínate llegar por primera vez a la capital mexicana y formar parte de un cartel junto a Kenia OS, Xavi y La Arrolladora Banda El Limón... No es cualquier cosa. Así fue el primer encuentro de KID PHENOMENON con México, una parada que promete dejarles material para nuevas canciones.

Formados a finales de 2022 bajo el sello LDH JAPAN, casa del colectivo EXILE TRIBE, los siete integrantes de la banda de J-POP (Kensuke, Tsubasa, Kohaku, Soma, Shunnosuke, Kota y Rui) tienen algo claro... en el escenario nadie se queda quieto. Todos cantan o rapean mientras bailan coreografías que no cualquiera aguanta.

Después de pasar este año por festivales en Austin y Singapur, llegaron a la CDMX para debutar en el escenario de 360 grados del Estadio Alfredo Harp Helú, como parte del Festival Multiverso. Antes de salir a escena, platicamos con ellos sobre sus planes, influencias y lo que encontraron en México. Entre bromas y un Simi que los acompañó durante esta charla, hablaron de lo que significa estar en el país.

Todos cantan o rapean mientras bailan coreografías que no cualquiera aguanta. Elizabeth Velazquez/ Excelsior

El recibimiento fue uno de los primeros temas. Kensuke Sorematsu, líder del grupo, todavía está asimilando la respuesta de sus fans.

Nos llevamos toda la energía de los fans; es increíble, no nos lo esperábamos. Estábamos extasiados con lo que vivimos, cuenta entre risas. La visita, asegura, no se quedará solo en los recuerdos: Llevaremos toda esta pasión a Japón. Bajo nuestro concepto de Tokyo Neo Pop haremos un recuento de lo vivido, mezclaremos estos ritmos latinos con el filtro de KID PHENOMENON y sacaremos nueva música.

Aunque debutaron en 2023 con "Wheelie" y algunos fans del anime los ubicaban por temas de Rurouni Kenshin o Mission: Yozakura Family, hubo dos canciones que los acercaron al público mexicano.

Las dos canciones que abrieron el camino son 'Party Over There' y 'Black Flame'. Ahí está todo lo que nos representa como ritmo y ganas; además, vimos que 'Party Over There' se escuchaba muchísimo en México, así que esa canción prácticamente nos trajo acá, explica Kensuke.

Siete integrantes, siete colores

Su propuesta tiene nombre: Tokyo Neo Pop. Al explicarla, prefieren hablar de las distintas personalidades que conviven dentro del grupo.

No puedo describirlo en una sola palabra, pero Tokio tiene muchas culturas distintas y cada uno representa esos sonidos. Somos siete colores diferentes y ese estilo queremos mostrar, dice Kota Yamamoto.

Sobre los gustos y las diferencias, añade: "Siempre enfatizamos que lo que te gusta está bien y lo que no, también; nuestro estilo puede ser muy distinto al de otros, pero se respeta. Si eso ayuda a que alguien se sienta identificado, qué mejor".

Su propuesta tiene nombre: Tokyo Neo Pop. Foto: Elizabeth Velazquez

Esa idea de aceptarse sin pedir permiso atraviesa KIDS00's, su segundo álbum, publicado en junio. El disco habla a quienes crecieron en los dosmiles bajo la mirada de internet.

"En el disco tenemos 'Mirror', donde hablamos de cómo a veces nos preocupamos demasiado por el qué dirán y ocultamos nuestra esencia", comenta Rui Suzuki. "Queremos decirle a esta generación, que con tantas redes sociales se siente tan observada, que tal como somos estamos bien. Hay que aceptarnos con fortalezas y debilidades; si tú te aceptas, la gente también lo hará".

¿Rivalidad entre el J-POP y el K-POP?

También surgió la pregunta sobre la supuesta competencia entre el J-POP y el K-POP. ¿Hay una batalla por conquistar al mundo? Tsubasa Endo no lo ve así.

Tenemos un estilo propio, pero el Tokyo Neo Pop tiene influencia de muchas culturas y una puede ser el K-pop. A través de nuestro filtro transmitimos esas diferencias, así que no se trata de seguir ninguna rivalidad, aclara.

Por ahora, KID PHENOMENON tiene una tarea inmediata: llevar su mezcla de sonidos, baile y energía al público del Harp Helú. Foto: Elizabeth Velazquez

A Kensuke, en cambio, le entusiasma colaborar con artistas coreanos. "En Corea hay talentos muy buenos. Me encantaría colaborar con algún artista de allá para fusionar su estilo con nuestro J-POP y crear algo nuevo", dice.

Por ahora, KID PHENOMENON tiene una tarea inmediata: llevar su mezcla de sonidos, baile y energía al público del Harp Helú.