Japón pone el J-POP y México la energía: KID PHENOMENON quiere fusionar ambos mundos
Con apenas veintitantos años, la banda de J-POP debutaron en CDMX dentro del Festival Multiverso, listos para mezclar su concepto de Tokyo Neo Pop con la energía de fans mexicanos.
Imagínate llegar por primera vez a la capital mexicana y formar parte de un cartel junto a Kenia OS, Xavi y La Arrolladora Banda El Limón... No es cualquier cosa. Así fue el primer encuentro de KID PHENOMENON con México, una parada que promete dejarles material para nuevas canciones.
Formados a finales de 2022 bajo el sello LDH JAPAN, casa del colectivo EXILE TRIBE, los siete integrantes de la banda de J-POP (Kensuke, Tsubasa, Kohaku, Soma, Shunnosuke, Kota y Rui) tienen algo claro... en el escenario nadie se queda quieto. Todos cantan o rapean mientras bailan coreografías que no cualquiera aguanta.
Después de pasar este año por festivales en Austin y Singapur, llegaron a la CDMX para debutar en el escenario de 360 grados del Estadio Alfredo Harp Helú, como parte del Festival Multiverso. Antes de salir a escena, platicamos con ellos sobre sus planes, influencias y lo que encontraron en México. Entre bromas y un Simi que los acompañó durante esta charla, hablaron de lo que significa estar en el país.
El recibimiento fue uno de los primeros temas. Kensuke Sorematsu, líder del grupo, todavía está asimilando la respuesta de sus fans.
Nos llevamos toda la energía de los fans; es increíble, no nos lo esperábamos. Estábamos extasiados con lo que vivimos, cuenta entre risas. La visita, asegura, no se quedará solo en los recuerdos: Llevaremos toda esta pasión a Japón. Bajo nuestro concepto de Tokyo Neo Pop haremos un recuento de lo vivido, mezclaremos estos ritmos latinos con el filtro de KID PHENOMENON y sacaremos nueva música.
Aunque debutaron en 2023 con "Wheelie" y algunos fans del anime los ubicaban por temas de Rurouni Kenshin o Mission: Yozakura Family, hubo dos canciones que los acercaron al público mexicano.
Las dos canciones que abrieron el camino son 'Party Over There' y 'Black Flame'. Ahí está todo lo que nos representa como ritmo y ganas; además, vimos que 'Party Over There' se escuchaba muchísimo en México, así que esa canción prácticamente nos trajo acá, explica Kensuke.
Siete integrantes, siete colores
Su propuesta tiene nombre: Tokyo Neo Pop. Al explicarla, prefieren hablar de las distintas personalidades que conviven dentro del grupo.
No puedo describirlo en una sola palabra, pero Tokio tiene muchas culturas distintas y cada uno representa esos sonidos. Somos siete colores diferentes y ese estilo queremos mostrar, dice Kota Yamamoto.
Sobre los gustos y las diferencias, añade: "Siempre enfatizamos que lo que te gusta está bien y lo que no, también; nuestro estilo puede ser muy distinto al de otros, pero se respeta. Si eso ayuda a que alguien se sienta identificado, qué mejor".
Esa idea de aceptarse sin pedir permiso atraviesa KIDS00's, su segundo álbum, publicado en junio. El disco habla a quienes crecieron en los dosmiles bajo la mirada de internet.
"En el disco tenemos 'Mirror', donde hablamos de cómo a veces nos preocupamos demasiado por el qué dirán y ocultamos nuestra esencia", comenta Rui Suzuki. "Queremos decirle a esta generación, que con tantas redes sociales se siente tan observada, que tal como somos estamos bien. Hay que aceptarnos con fortalezas y debilidades; si tú te aceptas, la gente también lo hará".
¿Rivalidad entre el J-POP y el K-POP?
También surgió la pregunta sobre la supuesta competencia entre el J-POP y el K-POP. ¿Hay una batalla por conquistar al mundo? Tsubasa Endo no lo ve así.
Tenemos un estilo propio, pero el Tokyo Neo Pop tiene influencia de muchas culturas y una puede ser el K-pop. A través de nuestro filtro transmitimos esas diferencias, así que no se trata de seguir ninguna rivalidad, aclara.
A Kensuke, en cambio, le entusiasma colaborar con artistas coreanos. "En Corea hay talentos muy buenos. Me encantaría colaborar con algún artista de allá para fusionar su estilo con nuestro J-POP y crear algo nuevo", dice.
Por ahora, KID PHENOMENON tiene una tarea inmediata: llevar su mezcla de sonidos, baile y energía al público del Harp Helú.