Condenan a mujer por acosar a Jungkook de BTS; ¿irá a prisión?

Jungkook de BTS volvió a ser noticia, pero esta vez por una situación relacionada con su seguridad. Una mujer brasileña fue condenada en Corea del Sur tras acosar al cantante durante varias semanas, realizando constantes visitas a su domicilio e intentando acercarse a él pese a las advertencias de las autoridades.

La resolución fue emitida por el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, que encontró culpable a la acusada por violar la ley contra el acoso y por allanamiento de morada. Según la investigación, la mujer mostró un comportamiento persistente y obsesivo hacia el integrante de BTS.

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“La acusada continuó cometiendo delitos de acoso incluso después de haber sido advertida”, se lee en la sentencia del Tribunal del Distrito Oeste de Seúl dictada el pasado 8 de mayo.

Entre los hechos que fueron tomados en cuenta por la justicia surcoreana se encuentra que la mujer acudió en 22 ocasiones a la vivienda del artista entre el 7 y el 28 de diciembre de 2025. Además, intentó ingresar a la propiedad aprovechando una entrega a domicilio.

Jungkook

Otro de los elementos que influyeron en la decisión judicial fue que llegó a tocar el timbre de la residencia de Jungkook hasta 133 veces en un solo día. De acuerdo con el tribunal, esta conducta reflejaba un “nivel extremo de obsesión”. También dejó cartas y diversos objetos cerca de la vivienda.

¿Por qué condenaron a la acosadora de Jungkook?

Las autoridades surcoreanas ya habían intervenido antes de que se dictara la sentencia. El 13 de diciembre de 2025, la mujer fue arrestada después de seguir a un repartidor de comida para intentar acceder a la propiedad por una entrada lateral.

Aunque recuperó su libertad al día siguiente, recibió una advertencia para mantenerse alejada del domicilio. Sin embargo, ignoró la orden y continuó visitando el lugar con la intención de ver al cantante.

Ante la reincidencia, las autoridades emitieron una orden de restricción que le prohibía acercarse a menos de 100 metros de Jungkook o de su residencia. Pese a ello, la acusada siguió presentándose en el lugar, por lo que el caso fue enviado a la fiscalía en febrero.

¿La mujer que acosó a Jungkook irá a la cárcel?

Como resultado del proceso judicial, la corte impuso una pena de un año de prisión suspendida. Esto significa que la mujer no ingresará a la cárcel siempre y cuando no vuelva a delinquir ni incumpla las condiciones establecidas durante los próximos dos años.

Jungkook

Al analizar el caso, el tribunal consideró que la acusada actuó motivada por una obsesión romántica y no con la intención de causar daño físico al artista. También destacó que nunca logró entrar a la vivienda de Jungkook.

La sentencia tomó en cuenta además los tres meses que la mujer ya pasó detenida y el hecho de que será expulsada definitivamente de Corea del Sur cuando el fallo quede firme, por lo que se estimó que existe un bajo riesgo de reincidencia.

Los casos de acoso siguen afectando a las celebridades

Lo ocurrido con Jungkook se suma a otros incidentes similares relacionados con figuras públicas. En junio de 2025, una mujer china fue arrestada después de intentar ingresar a la casa del cantante pocas horas después de que concluyera su servicio militar obligatorio.

La problemática también ha alcanzado a otros artistas internacionales. Recientemente, la cantante Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento por cinco años contra un presunto acosador que acudió en varias ocasiones a su residencia en Los Ángeles.