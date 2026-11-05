Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo, anuncia boda con su primo hermano

Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo y conocida por su participación y victoria en la segunda edición de Gran Hermano VIP, sorprendió al anunciar que se casará con su primo hermano.

La actriz y modelo mexicana, familiar del reconocido tenor español, ha hablado abiertamente de su relación sentimental durante una entrevista en el programa “Y ahora Sonsoles”, presentado por Sonsoles Ónega.

La noticia ha generado un gran revuelo debido al parentesco que une a la pareja. Sin embargo, Ivonne asegura que está enamorada, atraviesa un momento feliz y no está dispuesta a renunciar a su relación por las críticas.

Ivonne Armant anuncia su boda con su primo hermano

Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo. @ivonnearmant

La relación de Ivonne con Manu De Aldecoa, su futuro marido, no es reciente. Según explicó la propia protagonista, llevan más de un año juntos y su historia de amor ha terminado convirtiéndose en un compromiso matrimonial.

Sobre el vínculo familiar que los une, la modelo no se reservó nada y aclaró que Manu es hijo de su tío Manolo, hermano de su madre. Por tanto, ambos son primos hermanos.

Respecto a la opinión de su madre, Ivonne aseguró:

Dice que, si yo soy feliz, todo está bien".

Su tío y padre de su futuro marido ya falleció. Sin embargo, según la propia Ivonne, "estará muy feliz" con la decisión.

Con el apoyo de su madre, la pareja ha decidido seguir adelante con sus planes y ya tiene fecha para celebrar su boda, prevista para 2027.

Plácido Domingo estará presente en la boda de su nieta

Plácido Domingo. People Picture/Shutterstock

Uno de los detalles más destacados de la entrevista con Sonsoles Ónega fue la confirmación de que Plácido Domingo acudirá al enlace.

Ivonne habló de su abuelo con cariño y confirmó su presencia en la celebración con una frase que no pasó inadvertida:

Mi abuelo, Plácido Domingo, va a ir a la boda”.

La asistencia del tenor tiene un significado especial si se tiene en cuenta que la relación entre ambos atravesó durante años un periodo de distanciamiento.

Ivonne ha contado en anteriores entrevistas que durante mucho tiempo no tuvo una relación especialmente cercana con su abuelo. Sin embargo, con el paso de los años ambos han conseguido recuperar el contacto y acercar posturas.

En diciembre de 2024, durante su intervención en el programa “¡De viernes!”, la mexicana habló de esa reconciliación y explicó que había conseguido recuperar el cariño y la cercanía con Plácido Domingo.

Incluso llegó a resumir ese proceso con una frase muy significativa:

Solo me ha costado 35 años ganarme su cariño, pero lo estoy logrando”.

También recordó el apoyo económico que recibió de su abuelo durante una de las etapas más complicadas de su vida, cuando necesitó ayuda para afrontar la situación médica de su madre.

¿Quién es Ivonne Armant?

Ivonne Armant, nieta de Plácido Domingo. @ivonnearmant

Ivonne Armant alcanzó una gran popularidad en España a principios de los años 2000. Antes de convertirse en uno de los rostros conocidos de los realities, desarrolló una carrera como modelo y trabajó en proyectos relacionados con la revista Playboy.

Su gran salto a la televisión española llegó en 2005, cuando participó en la segunda edición de Gran Hermano VIP, concurso del que terminó proclamándose ganadora.

Posteriormente, presentó el programa Nadie es perfecto y participó en Supervivientes en 2008. Su presencia en distintos formatos televisivos la convirtió en una figura habitual de la prensa del corazón.

Sin embargo, con el paso de los años decidió apartarse de los focos y comenzar una etapa mucho más discreta.

Uno de los motivos que llevaron a Ivonne a alejarse de su carrera televisiva fue la situación de salud de su madre, diagnosticada de trastorno bipolar.

La propia mexicana explicó que decidió centrarse en sus cuidados y que aquella responsabilidad terminó ocupando gran parte de su vida. Durante ese periodo tuvo que dejar de lado proyectos profesionales y afrontar importantes dificultades personales y económicas.

Tras dejar atrás su etapa más mediática, Ivonne ha desarrollado diferentes proyectos empresariales y profesionales. Actualmente, está vinculada al mundo de las inversiones, los negocios inmobiliarios, la producción de eventos y los proyectos relacionados con la belleza y el estilo de vida.

Por ahora reside en Marbella, donde ha construido una vida más discreta, lejos de la exposición constante que tuvo durante sus años de mayor popularidad televisiva.