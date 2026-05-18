IU y Byeon Woo Seok se disculpan  por imprecisiones históricas de 'La corona perfecta'

IU y Byeon Woo Seok quedaron en el centro de una fuerte discusión en Corea del Sur luego de que varios espectadores señalaran supuestas imprecisiones históricas en La corona perfecta, el exitoso drama coreano de Disney+ y Hulu.

La polémica comenzó tras la emisión del episodio 11, donde una escena de coronación provocó molestia entre parte del público por el uso de símbolos relacionados con antiguos estados subordinados a China.

La Corona Perfecta. k-drama de Disney Plus Disney Plus

Aunque para la audiencia internacional algunos detalles pasaron desapercibidos, dentro de Corea del Sur el tema fue tomado con mucha seriedad debido al peso histórico y político que tienen ciertos elementos culturales.

Las críticas crecieron rápidamente en redes sociales y llevaron tanto a los protagonistas como a la producción a pronunciarse públicamente.

¿Qué ocurrió en el episodio 11 de La corona perfecta?

La controversia surgió durante una escena en la que el personaje de Byeon Woo Seok, el Gran Príncipe Yi An, asciende al trono dentro de la monarquía ficticia presentada en la serie. Durante la ceremonia, funcionarios utilizan la palabra “Cheonse”, un término que históricamente se relaciona con territorios vasallos, en lugar de “Manse”, expresión vinculada con la soberanía e independencia coreana.

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Además, espectadores también cuestionaron el uso de la corona “Guryu Myeonryugwan”, ya que este accesorio tradicional era utilizado por gobernantes considerados dependientes de imperios extranjeros. Para muchos usuarios coreanos, incluir ese símbolo en una escena de coronación nacional resultó ofensivo.

Uno de los puntos más comentados fue el diseño de la corona usada por el personaje principal. De acuerdo con usuarios surcoreanos, las nueve filas de joyas representaban a líderes subordinados al imperio chino, mientras que los emperadores independientes de Corea utilizaban doce filas.

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Otra escena que generó debate muestra al personaje interpretado por IU organizando una ceremonia del té con una estética completamente china. Mientras la reina madre aparece usando vestimenta tradicional coreana, el personaje principal evita utilizar hanbok.

Para parte del fandom, esta decisión fue vista como una falta de respeto hacia la identidad cultural coreana y una representación favorable hacia elementos culturales chinos.

IU pidió disculpas tras la polémica

Después de varios días de críticas, IU publicó una carta en su cuenta oficial de Instagram donde reconoció el malestar generado entre los espectadores.

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“Aún ahora siento una profunda tristeza. Reflexiono sinceramente y pido disculpas sin reservas por no haber reflexionado más a fondo sobre los problemas de precisión histórica señalados por los espectadores y por no haber continuado con mi papel como actriz”, escribió la cantante y actriz.

La artista también explicó que su intención era reflejar la belleza tradicional y la imaginación inspirada en la historia coreana. Además, agradeció a los seguidores que expresaron sus opiniones sobre la producción.

Byeon Woo Seok también reaccionó a las críticas

Por su parte, Byeon Woo Seok compartió otro mensaje donde admitió que no analizó completamente el impacto histórico de ciertas escenas durante las grabaciones.

“Tras leer los comentarios del público, me tomé un tiempo para reflexionar. Me he dado cuenta una vez más de que, como actor, necesito ir más allá de la mera actuación y asumir la responsabilidad de comprender el mensaje y el contexto de la obra en la que participo”.

El protagonista también reconoció que temía que sus palabras empeoraran la situación, pero consideró importante hablar directamente con los fans.

Disney+ ya realizó cambios

La magnitud de la discusión llevó a la organización VANK, conocida por defender la cultura e historia coreana, a solicitar modificaciones en los episodios distribuidos por Disney+ y Hulu para evitar interpretaciones equivocadas entre la audiencia internacional.

Según reportes locales, algunas escenas ya fueron editadas en plataformas coreanas, aunque el episodio original todavía seguiría disponible en ciertos países.

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La corona perfecta cerró con cifras récord

A pesar de la controversia, el drama terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos internacionales para Disney+ y Hulu. Desde su estreno el pasado 10 de abril, la producción acumuló más de 43 millones de horas de visualización en todo el mundo.

La serie alcanzó el primer lugar de popularidad en países como Estados Unidos, México, Brasil, Japón, Reino Unido, España y Canadá. En Corea del Sur, el episodio final registró un pico nacional de audiencia del 13.8%, de acuerdo con Nielsen Korea.

PJG