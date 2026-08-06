¿Soraya Montenegro como Betty? La razón por la que Itatí Cantoral no protagonizó 'Yo soy Betty, la fea'

Pocas telenovelas han logrado el impacto mundial de ‘Yo soy Betty, la fea’. La historia creada por el escritor colombiano Fernando Gaitán revolucionó la televisión y se convirtió en un fenómeno sin precedentes, pero lo que pocos sabían es que la actriz mexicana Itatí Cantoral estuvo muy cerca de interpretar a la inolvidable Beatriz Pinzón Solano.

Itatí Cantoral revela la oferta de Fernando Gaitán por el papel de Betty

La actriz mexicana compartió que estuvo muy cerca de convertirse en la primera Betty, pero decidió rechazar el proyecto. Esto durante su participación en el podcast Fonda Los Amigos, conducido por Mario Bezares, donde recordó uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional y confesó cuál es el personaje que más lamenta no haber interpretado.

La actriz explicó que el miedo a mudarse a Colombia influyó en su decisión de no aceptar el proyecto de Fernando Gaitán. IMDb

Sin pensarlo demasiado, Cantoral reveló que la oportunidad llegó cuando aún formaba parte de Televisa y su contrato de exclusividad estaba por concluir. En ese momento recibió la invitación para viajar a Colombia y protagonizar la historia escrita por Fernando Gaitán, una propuesta que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la televisión mundial.

¿Por qué Itatí Cantoral rechazó protagonizar ‘Yo soy Betty, la fea’?

La actriz explicó que aceptar el proyecto implicaba mudarse de país, una decisión que en aquel entonces le generó incertidumbre. Además, dentro de Televisa también recibió una atractiva oferta para permanecer en México encabezando una nueva producción.

Protagonicé una telenovela que fue con Eduardo Santamarina que después de ahí nos hicimos novios y me pidieron que no me fuera. De todas formas, mi contrato ya estaba terminando, legalmente lo pude haber hecho, pero preferí quedarme”.

En lugar de interpretar a Betty, Itatí protagonizó Salud, dinero y amor, donde conoció a Eduardo Santamarina. IG itatic_oficial

Aquella producción fue Salud, dinero y amor, melodrama estrenado en 1997 bajo la producción de Emilio Larrosa, donde compartió créditos con Eduardo Santamarina.

Más allá del éxito profesional, ese proyecto también transformó su vida personal, pues durante las grabaciones comenzó la relación sentimental entre ambos actores, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del espectáculo mexicano en aquella época.

El papel que Itatí Cantoral dejó pasar y terminó haciendo historia

Aunque nunca interpretó a Beatriz Pinzón, Itatí reconoce que la historia escrita por Fernando Gaitán terminó superando cualquier expectativa.

La actriz recordó que, conforme la producción comenzó a conquistar audiencias en distintos países, comprendió la magnitud del proyecto que había dejado pasar.

Después pues Betty la fea fue un suceso histórico y cuando fue el fenómeno yo siempre pensé, lo que te toca aunque te pongas”

Cantoral reconoció que con el tiempo entendió que Yo soy Betty, la fea se convirtió en un fenómeno histórico. IMDb / IG itatic_oficial

Con filosofía, aseguró que siempre ha pensado que cada oportunidad llega en el momento correcto y que las decisiones terminan acomodándose de la manera en que deben ocurrir.

Mientras ella continuaba desarrollando su carrera en México, Yo soy Betty, la fea debutó en Colombia en 1999 con Ana María Orozco como protagonista y Jorge Enrique Abello en el papel de Armando Mendoza. Lo que parecía una historia diferente terminó convirtiéndose en un fenómeno televisivo sin precedentes.

Hoy, casi tres décadas después, Itatí recuerda aquella oportunidad sin arrepentimientos, consciente de que cada proyecto abrió caminos distintos tanto en su vida profesional como personal.

El fenómeno mundial de ‘Yo soy Betty, la fea’

Fernando Gaitán rompió con los esquemas tradicionales de las telenovelas al crear una protagonista brillante, preparada e inteligente que debía enfrentarse a una sociedad obsesionada con la apariencia física. El éxito fue inmediato.

Yo soy Betty, la fea llegó a más de 180 países y es considerada una de las producciones más exitosas de la televisión. IMDb

La producción alcanzó cifras históricas de audiencia en Colombia, fue transmitida en más de 180 países, doblada a decenas de idiomas y adaptada en múltiples versiones alrededor del mundo.

Su enorme impacto incluso le valió un reconocimiento del Libro Guinness como una de las telenovelas más exitosas de todos los tiempos.

En México, la historia tuvo una exitosa adaptación en 2006 con La fea más bella, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, que también conquistó al público y confirmó que la esencia creada por Gaitán podía conectar con distintas generaciones y culturas.