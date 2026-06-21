Imagine Dragons en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026: fechas, horarios y cómo entrar gratis

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 se perfila como uno de los eventos más importantes del Mundial 2026 en México, al combinar futbol, música y entretenimiento en un mismo espacio.

Dentro de su cartelera destaca la participación de Imagine Dragons, una de las agrupaciones más exitosas de la última década, que ofrecerá un concierto en el emblemático Parque Fundidora. Lo más atractivo para el público es que existe una forma de acceder sin costo.

Imagine Dragons en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 IG

Imagine Dragons llegará al FIFA Fan Festival Monterrey 2026

Imagine Dragons formará parte del programa musical del FIFA Fan Festival Monterrey 2026, un evento que reúne a miles de aficionados durante la Copa Mundial.

La banda estadounidense, reconocida por éxitos como “Believer”, “Thunder” y “Radioactive”, encabeza una de las presentaciones más esperadas del festival. De acuerdo con la programación oficial del Parque Fundidora, el concierto se realizará el 21 de junio a las 20:00 horas.

Imagine dragons

¿Cómo entrar al concierto de Imagine Dragons gratis?

El acceso al evento dentro del FIFA Fan Fest se divide en modalidades gratuitas y de pago.

1. Acceso general (gratuito)

Entrada sin costo

No requiere boleto ni registro previo

Ingreso conforme al orden de llegada

Cupo limitado según aforo

Acceso a zonas generales del festival

Pantallas gigantes para partidos

Área de alimentos y bebidas

Baños generales

Actividades recreativas

Imagine Dragons en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 IG

Zonas con costo dentro del festival

Los organizadores del evento también ofrecen opciones con acceso preferente:

2. Zona General+

Vista al escenario

Acceso garantizado sin filas

Baños con aire acondicionado

Carril exclusivo de entrada

Costo aproximado: $850 MXN

3. Zona VIP

Acceso garantizado

Área VIP y PIT lateral frente al escenario

Baños exclusivos con aire acondicionado

Oferta gastronómica adicional

Barras de bebidas exclusivas

Áreas de descanso

Acceso preferencial

Costo aproximado: $2,950 MXN

Imagine Dragons en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 IG

¿Qué incluye el acceso gratuito al FIFA Fan Festival en Monterrey?

El acceso general permite disfrutar de pantallas gigantes con la transmisión de partidos, zonas de entretenimiento, experiencias interactivas y el escenario principal donde se presentan los artistas.

El festival también integra el área gastronómica FOOD & SOUL, con opciones de cocina local e internacional.

Para quienes buscan mayor comodidad, el evento contempla zonas preferentes con ingreso rápido y mejores ubicaciones. Estos accesos requieren compra de boletos a través de Ticketmaster

Imagine Dragons en el FIFA Fan Festival Monterrey 2026 IG

Recomendaciones para asistir al FIFA Fan Fest Monterrey

Para disfrutar del concierto, se recomienda llegar con anticipación para asegurar acceso a la zona general.

También conviene utilizar transporte público o servicios de movilidad para evitar complicaciones de estacionamiento.

El reglamento del evento permite el ingreso con celulares, baterías externas, termos vacíos, lentes de sol y bolsas pequeñas. En cambio, prohíbe objetos punzocortantes, mochilas grandes, cámaras profesionales y bebidas externas.

El festival cuenta con servicios médicos, zonas de hidratación y espacios de accesibilidad para todos los asistentes.

El concierto de Imagine Dragons en el Parque Fundidora dentro del FIFA Fan Festival Monterrey 2026 promete convertirse en uno de los momentos más concurridos del verano. Con acceso gratuito y opciones preferentes, el evento combina música internacional, futbol y entretenimiento en una sola experiencia durante el Mundial 2026.