Con una mirada sensible e intencional de visibilizar la realidad de algunas mujeres que viven violencia, llega la puesta en escena El Invencible Verano de Liliana, un relato sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres víctimas de violencia, basado en el libro escrito por Cristina Rivera Garza.

La historia lleva al público a ver cómo Cristina reconstruye la memoria de su hermana menor, Liliana, víctima de feminicidio por su expareja el 16 de julio de 1990, sin que la justicia llegara a resolver aún su caso.

"Es la travesía de la hermana, de reencontrarse las cartas de su hermana Liliana, las entrevistas con sus amigos para volver a darle justicia, a cómo debe ser calificado el homicidio que, al final es un feminicidio", platicó a Excélsior

Claudio Sodi, productor.

El Invencible Verano de Liliana: teatro que da voz a las víctimas de feminicidio Foto: Daniel Betanzos

Presentan obra El Invencible Verano de Liliana

En conferencia de prensa, organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Claudio Sodi, productor; Melissa Denise Segura Guerrero, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León; Cecilia Suárez, actriz; Luis Mario Moncada, Coordinador Nacional de Teatro y Daniela Yoffe, Coordinadora General de Extensión y Difusión de la Universidad de Guadalajara y Óscar Carnicero, productor, dieron a conocer los detalles de la obra que traspasa el libro a la puesta en escena.

Con la dirección de Amaranta Osorio y dirección de Juan Carlos Fisher, esta obra es interpretada por la actriz Cecilia Suárez, quien la observa desde un punto empático, al reconocer que muchas mujeres han tenido alguna situación similar en algún momento de su vida.

"La lectura del libro para mí fue una conmoción absoluta, porque creo que Cristina logra poner en palabras cosas que muchas de nosotras, si no es que todas, hemos sentido en algún otro momento de nuestra vida, siendo mujeres", señaló Cecilia Suárez.

El Invencible Verano de Liliana: teatro que da voz a las víctimas de feminicidio Foto: Daniel Betanzos

Cecilia Suárez y su acercamiento con la obra

Además, señaló que su primer acercamiento con la obra fue cuando Juan Carlos Fisher a cargo de la dirección de la obra la buscó, para regalarle el libro y se consideró la posibilidad de un monólogo. Una idea que fue materializada con la puesta en escena.

Ante la mayoría de espectadoras que tuvieron en España, no dejó pasar desapercibida la oportunidad de invitar a los hombres a ver su temporada en México, al considerar que para muchos es difícil la apertura de hablar sobre este tipo de temas.

"Necesitamos encarecidamente que muchos hombres vengan a verla, sigue siendo muy incómodo para los hombres, escuchar esta historia o acercarse a temas que consideran feministas", resaltó.

Acercamiento del público más joven

Una obra que invita al público más joven para crear conciencia sobre este tipo de temas y, permitir a través del teatro un acercamiento más profundo. Por lo que, sus productores hicieron un llamado a las nuevas generaciones.

"De inicio, es importante que las nuevas generaciones vayan al teatro y creo que es muy importante porque esas nuevas generaciones pueden evitar que esto se siga reproduciendo", expresó en entrevista Óscar carnicero, productor.

El Invencible Verano de Liliana: teatro que da voz a las víctimas de feminicidio Foto: Daniel Betanzos

¿Dónde ver El Invencible Verano de Liliana?

Otros lugares que contarán con la obra son: el Festival de Teatro Nuevo León para llevarse a cabo el 20 de agosto, a las 20:30 horas que tendrá entrada libre. Y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

"Creo que es una parada obligada que un texto literario como este que nos atraviesa, que nos interpela desde el dolor y que transforma el dolor en arte, es una forma de, si se puede decir sanar o tratar a acomodar una perdida tan grande como esta que ya nos relata Cristina Rivera Garza en la novela", explica Daniela Yoffe.

El Invencible Verano de Liliana: teatro que da voz a las víctimas de feminicidio Foto: Daniel Betanzos

Este libro ha ganado el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores, el Premio Rodolfo Walsh y el Premio Pulitzer en 2024 en la categoría de "Memoria o Autobiografía".

La temporada tendrá lugar del 10 al 20 de diciembre, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. En el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Tiene una duración de 75 minutos y los boletos ya se encuentran a la venta a un costo de $700 en sección 1, $400 en sección 2 (gradas) y $250 en sección 3.