Caso D4vd: familia de Celeste Rivas apoya la pena de muerte para el cantante

La familia de Celeste Rivas expresó su respaldo a que se aplique la pena de muerte contra el cantante D4vd si finalmente es declarado culpable del asesinato de la adolescente.

Fue en una declaración emitida el pasado 6 de septiembre al medio The California Post en donde los familiares de Celeste emitieron su posición respecto de la eventual aplicación de la pena capital al músico.

La postura la dieron un día antes de lo que habría sido el cumpleaños número 16 de Celeste Rivas.

De acuerdo con la información difundida también por TMZ y declaraciones retomadas por The New York Post, la familia de Rivas describió al acusado como una persona “sin sentimientos” y “sin conciencia”, aunque también reconoció que la decisión sobre una eventual pena capital no está en sus manos.

Según sus declaraciones, corresponde a las autoridades y, en última instancia, a Dios determinar el castigo que recibiría el cantante.

Cantante D4vd enfrenta un cargo por asesinato en primer grado

Caso D4vd. @d4vddd

David Anthony Burke, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como D4vd, está acusado de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, una clasificación que hace que sea elegible para la pena de muerte en California.

Nathan Hochman, fiscal de distrito de Los Ángeles, confirmó recientemente que la posibilidad de solicitar la pena capital continúa sobre la mesa. Sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha tomado una decisión definitiva sobre si buscará esa condena.

De acuerdo con los fiscales, D4vd asesinó a Celeste en abril de 2025, después de que, presuntamente, la adolescente amenazara con revelar una relación sexual ilegal entre ambos y con afectar la carrera musical del cantante.

Reportes de las autoridades señalan que el cuerpo de la menor fue desmembrado y que sus restos fueron colocados en bolsas que posteriormente fueron encontrados dentro de un Tesla relacionado con el artista, en un depósito de vehículos de Hollywood.

Próxima comparecencia de David Anthony Burke

El próximo 19 de octubre de 2026, D4vd deberá regresar a los tribunales de Los Ángeles para una nueva audiencia relacionada con el caso por la muerte de Celeste Rivas.

Se trata de una audiencia en la que la Fiscalía y la defensa deberán informar al juez sobre el avance de sus preparativos.

La Fiscalía de Los Ángeles ha señalado que está lista para continuar con el proceso, mientras que el nuevo equipo de abogados de d4vd necesita tiempo para revisar el expediente y las pruebas reunidas en su contra. Si la defensa está preparada, el juicio podría celebrarse dentro de los 90 días posteriores a la audiencia de octubre, aunque ese plazo podría modificarse si los abogados solicitan más tiempo para preparar el caso.

D4vd se declaró no culpable de los cargos y, por lo tanto, legalmente continúa siendo considerado inocente mientras no exista una sentencia en su contra.

Cabe destacar que el caso tuvo un cambio importante en su representación legal. Sus abogados privados, entre ellos Blair Berk, dejaron de representarlo y el tribunal asignó a la Oficina del Defensor Público del condado de Los Ángeles. El cantante explicó ante el tribunal que ya no podía costear a su anterior equipo de abogados.

¿Quién es D4vd?

Caso D4vd. @d4vddd

Antes de ocupar los titulares por el caso judicial que enfrenta, D4vd era un reconocido cantante y compositor estadounidense que tuvo un ascenso bastante inusual dentro de la música.

Nació en 2005 en Queens, Nueva York, y criado en Houston, Texas. Su nombre artístico se pronuncia “David” y su música combina elementos de pop alternativo, bedroom pop, R&B e indie rock.

Su acercamiento a la música comenzó de una manera poco convencional. Burke era aficionado a Fortnite y empezó a producir canciones para utilizarlas en los videos que publicaba sobre el videojuego, después de tener problemas con los derechos de autor de la música que utilizaba. Aprendió a crear sus propios temas con la aplicación BandLab y comenzó a compartirlos en internet, donde poco a poco llamó la atención del público.

Su gran salto llegó en 2022 con “Romantic Homicide”, una canción que se volvió viral en TikTok y posteriormente alcanzó el Billboard Hot 100. A ese éxito le siguió “Here With Me”, otro de sus temas más conocidos. El crecimiento de su popularidad lo llevó a firmar con Darkroom e Interscope Records y posteriormente a lanzar proyectos como Petals to Thorns y The Lost Petals. En 2025 presentó Withered, su primer álbum de estudio.

La carrera de d4vd quedó posteriormente eclipsada por el proceso judicial que enfrenta por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

El caso todavía está en proceso y las acusaciones deberán ser demostradas ante un tribunal, por lo que no existe una condena en su contra.