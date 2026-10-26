Holland Taylor revela que nunca recibió un aumento por “Two and a Half Men”, ¿qué decisión tomó?

Holland Taylor, conocida por interpretar a Evelyn Harper, la madre de Charlie y Alan en “Two and a Half Men”, reveló que nunca recibió un aumento de sueldo durante sus seis años bajo contrato con la popular comedia estadounidense, a pesar de haber conseguido cuatro nominaciones al Emmy por su trabajo en la serie.

La actriz habló de esta experiencia en el pódcast Alchemy with Anthony Mason, en un episodio publicado el pasado 21 de octubre.

Holland Taylor nunca recibió un aumento por “Two and a Half Men”

Holland Taylor en “Two and a Half Men. imageSPACE

La actriz, que comenzó a interpretar a Evelyn Harper cuando la serie se estrenó en 2003, recordó que el reconocimiento de la industria no se tradujo en una mejora de sus condiciones económicas. Aunque fue nominada al Emmy en cuatro ocasiones por su interpretación de la madre de Charlie Harper, encarnado por Charlie Sheen, y Alan Harper, interpretado por Jon Cryer, su salario permaneció prácticamente estancado.

“Nunca me pagaron muy bien en esa serie. Me pagaban lo mismo que había ganado en otra serie unos ocho años antes, o algo así. Y recibí cuatro nominaciones al Emmy y nunca me dieron un aumento. Normalmente lo hacen”, explicó Taylor durante la conversación con el periodista Anthony Mason.

Las nominaciones llegaron en 2005, 2007, 2008 y 2010, en la categoría de mejor actriz de reparto en una serie de comedia. Sin embargo, según su testimonio, ninguno de esos reconocimientos fue acompañado de un incremento salarial.

Taylor también señaló que disfrutaba de muchos aspectos de la producción, pero consideraba que el equipo responsable no se distinguía por su generosidad.

Me encantaban muchas cosas de aquella serie, pero no eran muy corteses”, comentó.

Además, refirió que había un contraste entre su remuneración y la de uno de los protagonistas principales.

Según Deadline, la serie fue tan exitosa que Charlie Sheen llegó a percibir aproximadamente 1,8 millones de dólares por episodio durante la etapa de mayor éxito de la comedia.

La decisión de dejar de tener contrato fijo

Holland Taylor en “Two and a Half Men. VALERIE MACON

La falta de un aumento fue uno de los factores que marcaron la relación de Taylor con la serie, pero su salida contractual también respondió a su deseo de disponer de mayor libertad profesional. Cuando terminó su contrato de seis años, decidió no renovarlo y propuso regresar únicamente para realizar apariciones especiales.

Según recordó en el pódcast, los responsables de la producción interpretaron inicialmente su decisión como una estrategia para negociar un salario más alto. Taylor, sin embargo, aseguró que su intención era dejar de estar vinculada mediante un contrato fijo.

Podrían pagarme lo que cuesta este edificio, pero no se molesten, porque no quiero seguir bajo contrato”, recordó haberles dicho. La respuesta que recibió, según su versión, fue que no podían permitirse pagarle más.

La actriz explicó que aceptó seguir apareciendo ocasionalmente como invitada, pero bajo sus propias condiciones.

Dejé de estar bajo contrato. Si me preguntaban si podía hacer una aparición especial a finales de marzo, podía decir que no. Solo lo hacía si quería”, dijo.

Así, Taylor dejó de formar parte del reparto fijo después de seis temporadas, pero no abandonó por completo Two and a Half Men. Continuó interpretando a Evelyn Harper en apariciones especiales y regresó para el desenlace de la serie, cuyo episodio final se emitió en febrero de 2015, tras doce temporadas.

Su decisión le permitió compatibilizar sus apariciones con otros proyectos. Entre ellos destacó Ann, la obra teatral en solitario que escribió y protagonizó sobre Ann Richards, la antigua gobernadora de Texas, y por la que recibió una nominación al premio Tony en 2013.

¿Por qué no le aumentaron el sueldo pese a sus cuatro nominaciones al Emmy?

La respuesta, según el testimonio de la actriz, es que la producción no aceptó mejorar su remuneración y alegó que no podía pagarle más. No se ha hecho pública una explicación financiera que permita poder conocer por qué se tomó esa decisión, ni hay pruebas suficientes para atribuirla exclusivamente a una causa concreta.

Lo que sí ha dejado claro Taylor es que no estaba dispuesta a continuar bajo las mismas condiciones.

La historia de Taylor ha llamado la atención porque pone sobre la mesa esa distancia que puede existir entre el reconocimiento artístico y la negociación salarial, incluso dentro de una de las comedias más exitosas de la televisión estadounidense.