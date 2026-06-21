Gisele Bündchen generó una fuerte conversación digital después de publicar un mensaje por el Día del Padre en el que celebró a su actual esposo, Joaquim Valente, mientras omitió cualquier referencia a su exmarido, el exjugador de la NFL Tom Brady.

La publicación incluyó fotografías familiares en las que Valente aparece conviviendo con el hijo que tiene con la modelo, así como con los hijos mayores de Bündchen, Benjamin y Vivian, fruto de su relación con Brady.

Gisele Bündchen celebra a Joaquim Valente y omite a Tom Brady en el Día del Padre IG

El mensaje de Gisele Bündchen felicitando a Joaquim Valente por el Día del Padre

En su publicación, Bündchen destacó a Joaquim Valente por su papel dentro del entorno familiar y su influencia en la crianza de su hijo menor, además de su convivencia con los hijos de la modelo.

Las fotografías fueron compartidas a través de la cuenta oficial de Instagram de Bündchen, en las que se observa a la modelo brasileña acompañada de Valente, compartiendo momentos familiares con los tres menores.

En el mensaje que acompaña a las fotografías y que desató comentarios en redes sociales, se puede leer:

¡Feliz día del padre @joaquimvalente! Gracias por dar el ejemplo y por los valores que encarnas: amor, humildad, integridad, disciplina, bondad y constancia. Eres un increíble ejemplo a seguir. Todos estamos muy agradecidos por ti y te queremos mucho.

Y papá, gracias por tu amor incondicional, sabiduría y apoyo en cada etapa de mi vida. Feliz Día del Padre a todos los papás allá afuera.

El mensaje fue interpretado como una muestra del fortalecimiento de su vida familiar junto a Valente, con quien mantiene una relación desde 2022 y con quien habría consolidado una nueva etapa personal tras su divorcio de Brady ese mismo año.

El gesto no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios compararon la ausencia de Tom Brady con publicaciones anteriores del exquarterback, quien sí ha reconocido públicamente a Bündchen en fechas como el Día de la Madre.

Gisele Bündchen celebra a Joaquim Valente y omite a Tom Brady en el Día del Padre IG

La publicación en Instagram de Bündchen y el impacto mediático

La publicación incluyó una serie de fotografías que rápidamente circularon en medios internacionales. En ellas se observa a Joaquim Valente conviviendo con el hijo que comparte con Bündchen, además de momentos con los hijos mayores de la modelo.

El post mostró escenas familiares en un ambiente relajado, incluidas imágenes en las que los niños participan en actividades vinculadas al jiu-jitsu, disciplina que practica Valente.

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Tom Brady y Gisele Bündchen: la convivencia tras el divorcio

Desde su divorcio en 2022, Gisele Bündchen y Tom Brady han mantenido una relación enfocada en la coparentalidad de sus hijos Benjamin y Vivian, aunque sus interacciones públicas continúan generando análisis mediático.

Brady ha felicitado a su exesposa en fechas como el Día de la Madre; sin embargo, en esta ocasión Bündchen no respondió de manera equivalente en redes sociales, lo que ha alimentado interpretaciones sobre una posible distancia emocional entre ambos.

A pesar de ello, fuentes cercanas han señalado que ambos mantienen una convivencia respetuosa enfocada en el bienestar de sus hijos.

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Joaquim Valente, la nueva figura central en la vida de Bündchen

Joaquim Valente, instructor de artes marciales y actual esposo de la supermodelo, ha pasado de mantener un perfil discreto a convertirse en una figura central en la vida pública y familiar de Bündchen.

La pareja habría formalizado su relación tras la separación de la modelo con Brady y posteriormente dio la bienvenida a su primer hijo en común, consolidando así su vida familiar.

En este contexto, Valente es descrito por la prensa internacional como una figura estable y enfocada en la crianza, en contraste con la alta exposición mediática que marcó la relación anterior de Bündchen con el exjugador de la NFL.

La omisión de Tom Brady en la publicación de Gisele Bündchen ha reavivado el interés sobre la dinámica entre ambas celebridades, quienes continúan generando conversación pública incluso tras su separación.

Mientras la modelo brasileña consolida su vida junto a Joaquim Valente, el exmariscal de campo mantiene un perfil activo en redes sociales centrado en su familia y su carrera fuera del futbol americano.