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George Clooney recibirá el León de Oro honorífico por su trayectoria en la Mostra de Venecia 2026

George Clooney será reconocido con el León de Oro honorífico en el Festival de Cine de Venecia 2026. 

Por: Paola Jiménez

El actor será reconocido por su trayectoria
El actor será reconocido por su trayectoriaGrosby Group

George Clooney recibirá uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica, ya que fue elegido para recibir el León de Oro honorífico por su trayectoria durante la próxima edición de la Mostra de Venecia 2026, anunciaron este lunes los organizadores del festival.

Clooney, de 65 años, declaró que recibir el premio le supone un "tremendo honor".

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Collin Losangel, Grosby

"Eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré", dijo en un comunicado divulgado por el festival, que este año tendrá lugar del 2 al 12 de septiembre.

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Reuters

El jurado de la 83ª Mostra de Venecia estará encabezado por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Clooney, conocido también por su activismo político y su trabajo humanitario, asiste con frecuencia al certamen veneciano.

George Clooney
George Clooney

El actor "ha explorado diversos géneros con una versatilidad notable", destacó el director del festival, Alberto Barbera, citando, entre otras, "Syriana" (2005), película por la que fue galardonado con el Oscar al mejor actor de reparto, "Ocean's Eleven", "Gravity" y "Los descendientes".

Barbera se refirió a Clooney como un "artista completo y carismático, apasionado y original".Con información de AFP. 

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