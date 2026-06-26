Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller: del éxito a un deenlace inesperado

Aunque han pasado los años, la historia de amor entre Ariana Grande y Mac Miller sigue siendo una de las más recordadas en el ámbito de la industria musical.

Lo que comenzó como una amistad impulsada por interés mutuo a través de Twitter, ahora X, terminó convirtiéndose en una relación sentimental que cautivó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Aunque su romance terminó meses antes de la muerte del rapero en 2018, ambos dejaron claro que el cariño y el respeto permanecían intactos. Años después, la relación continúa generando interés debido a la profunda conexión personal y artística que compartieron.

Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller Captura de pantalla.

¿Cómo Ariana Grande y Mac Miller se conocieron en la industria musical?

Antes de convertirse en pareja, Ariana Grande y Mac Miller construyeron una sólida amistad gracias a la música. Los artistas comenzaron a coincidir y fueron vinculados por primera vez en 2012 después de un intercambio de publicaciones en Twitter, hoy X, que posteriormente los llevó a colaborar musicalmente.

Su primera colaboración fue el sencillo The Way, lanzado en 2013 como parte del álbum debut de la cantante, una canción que fortaleció la relación profesional y personal entre ambos artistas.

La química entre ellos fue evidente desde el videoclip de la canción, donde incluso compartieron un beso que alimentó rumores sobre una posible relación. Sin embargo, en ese momento solo existía una amistad cercana basada en el respeto por el talento del otro.

En una entrevista para medios internacionales, Ariana explicó que conoció a Mac cuando tenía 19 años y que ambos se admiraban incluso antes de tratarse personalmente. Según la cantante, el amor estuvo presente desde el principio, aunque ninguno estaba listo para iniciar una relación sentimental.

Nos hemos amado, adorado y respetado desde el principio, incluso antes de que nos conociéramos, solo porque éramos fanáticos del talento del otro. Sin embargo, no estábamos listos en absoluto para estar juntos. Era cuestión de tiempo. Ambos necesitábamos experimentar algunas cosas, pero el amor estuvo ahí todo el tiempo.

Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller Captura de pantalla.

Así se confirmó la relación entre Ariana Grande y Mac Miller

Después de varios años de amistad, la relación evolucionó. En 2016 volvieron a trabajar juntos en la canción My Favorite Part, incluida en el álbum The Divine Feminine de Mac Miller.

Aunque el rapero comenzó a escribir parte del tema, diversos reportes indican que Ariana también colaboró en la composición antes de que iniciaran formalmente su romance.

Ese mismo año comenzaron a aparecer juntos con frecuencia en eventos públicos y fueron captados en situaciones que confirmaban la relación. Su debut oficial como pareja ocurrió durante los MTV Video Music Awards de 2016. Tiempo después, hicieron público su noviazgo a través de Instagram con una fotografía en blanco y negro.

La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes veían en ellos una relación auténtica construida sobre años de amistad. Durante casi dos años compartieron viajes, proyectos musicales y numerosas apariciones públicas que consolidaron su imagen como una de las parejas favoritas del entretenimiento internacional.

Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller Captura de pantalla.

Una relación marcada por la presión mediática y los problemas personales

Pese a la felicidad que proyectaban, la relación también enfrentó momentos difíciles. El rapero apoyó a Ariana durante una de las etapas más complicadas de su vida, acompañándola mientras se recuperaba emocionalmente tras el atentado suicida ocurrido durante su concierto en Manchester el 22 de mayo de 2017.

El ataque terrorista dejó 22 personas muertas y 119 heridas. Meses después, el 4 de junio de 2017, la cantante encabezó el concierto benéfico One Love Manchester, que contó con la participación de Mac Miller.

Durante el evento, ambos interpretaron The Way y Dang!, además de compartir un beso sobre el escenario. Poco después, en el cumpleaños de Ariana, el 26 de junio de 2017, Miller le dedicó un emotivo mensaje:

Feliz cumpleaños a esta adorable alma pura que me ha recordado lo que es ser feliz. Gracias por quererme tan bien. Creo que se supone que es 'tan bien', pero no me importa. Te quiero y no puedo esperar a todas las aventuras.

Sin embargo, el apoyo fue mutuo. Diversos reportes señalan que Ariana intentó acompañar a Mac Miller durante su lucha contra las adicciones, una situación que terminó afectando la estabilidad de la pareja.

Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller Captura de pantalla.

La ruptura en 2018 y el impacto en la vida de Ariana Grande

En mayo de 2018, Ariana Grande confirmó el fin de su relación con Mac Miller a través de sus historias de Instagram. Lejos de generar polémica, la cantante compartió un mensaje en el que aseguró que el rapero seguía siendo una de las personas más importantes de su vida.

Este es uno de mis mejores amigos en todo el mundo y una de mis personas favoritas del planeta. Lo respeto y lo adoro sin cesar, y estoy agradecida de tenerlo en mi vida en cualquier forma, en todo momento, independientemente de cómo cambie nuestra relación o de lo que el universo depare para cada uno de nosotros.

Aunque ambos siguieron caminos distintos, el vínculo emocional nunca desapareció por completo. La ruptura ocurrió apenas cuatro meses antes de la tragedia que cambiaría para siempre la historia de ambos artistas.

Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller Captura de pantalla.

El legado de Mac Miller y los homenajes de Ariana Grande tras su muerte

El 7 de septiembre de 2018, Mac Miller murió a los 26 años debido a una sobredosis accidental. La noticia conmocionó al mundo de la música y provocó una ola de reacciones entre artistas y seguidores.

La primera reacción pública de Ariana Grande fue compartir una fotografía en blanco y negro del rapero, acompañada de un video que había grabado durante una cena con él. El mensaje que publicó un día después de su muerte fue:

Te adoré desde el día que te conocí… y siempre lo haré. Lamento mucho no haber podido arreglar o quitarte el dolor. Tenía muchas ganas de hacerlo. El alma más amable y dulce, con demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa.

Así fue la historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller Captura de pantalla.

Con el paso del tiempo, la cantante ha seguido recordando a Mac Miller en distintas entrevistas y momentos de su carrera. En una conversación con Vogue, Ariana describió al rapero como una persona extraordinaria que enfrentó dificultades que no merecía vivir.

Ni mucho menos lo que teníamos era perfecto, pero era la mejor persona del mundo y no merecía los demonios que tenía. Fui el pegamento durante mucho tiempo y me encontré convirtiéndome, cada vez menos, en ese pegamento. Las piezas empezaron a separarse.

Más allá de los titulares y la fama, la relación entre Ariana Grande y Mac Miller dejó una huella profunda en ambos artistas y en millones de seguidores alrededor del mundo.

Su historia estuvo marcada por la amistad, la admiración mutua y una conexión artística que dio vida a algunas de las colaboraciones más recordadas de sus carreras.

Años después, el legado de ambos continúa vigente a través de su música y del cariño que sus fanáticos mantienen por una historia que, pese a su desenlace, sigue siendo una de las más significativas de la cultura pop reciente.