Así fue la estafa con un falso Kevin Costner: mujer transfirió millones de pesos

Kevin Costner fue utilizado como parte de una estafa que afectó a una mujer de 70 años en Argentina. La víctima creyó que mantenía contacto con el reconocido actor de Hollywood y terminó transfiriendo 3.6 millones de pesos argentinos, equivalentes a cerca de 42 mil 300 pesos mexicanos.

El caso ocurrió en General Madariaga, una ciudad ubicada en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la denuncia, el engaño comenzó en 2025, cuando la mujer encontró en TikTok un perfil que supuestamente pertenecía al protagonista de películas como El guardaespaldas y Danza con lobos.

Actor Kevin Costner

¿Cómo ocurrió la estafa del falso Kevin Costner?

Después del primer contacto en TikTok, la persona que estaba detrás de la cuenta le pidió a la mujer continuar la conversación mediante Zanji, una aplicación de mensajería que ofrece privacidad y anonimato a sus usuarios.

Con el paso del tiempo, el estafador logró ganarse su confianza y le propuso formar parte de un supuesto club de fans de Kevin Costner. Para convertirse en “socia fanática”, debía pagar 3.6 millones de pesos argentinos.

Kevin Costner

Convencida de que realmente hablaba con el actor, la víctima transfirió el dinero durante mayo a una billetera virtual. La cantidad representa aproximadamente 42 mil 300 pesos mexicanos.

Como parte del engaño, la mujer recibió poco después un carnet que aparentemente confirmaba su ingreso al club de fans. Este documento hizo que la historia pareciera más creíble y ayudó al delincuente a mantener la mentira.

El estafador le pidió vender su casa

La solicitud de dinero no fue el último intento del falso actor. En otro momento de las conversaciones, le pidió a la mujer vender la casa donde vive en General Madariaga.

Instagram

Según la promesa del estafador, el dinero de la propiedad sería utilizado para comprarle una vivienda en California, estado de Estados Unidos donde nació Kevin Costner. Sin embargo, la víctima no llegó a vender su casa.

Al descubrir que todo se trataba de un engaño, la jubilada presentó una denuncia ante la justicia de General Madariaga. El fiscal Walter Mercuri, encargado de la fiscalía descentralizada, abrió una investigación para tratar de identificar a las personas responsables del perfil falso.

Instagram

Este tipo de fraude no siempre ocurre de inmediato. En muchos casos, los responsables pasan semanas o meses hablando con la víctima, mostrando interés en su vida y creando una relación cercana antes de solicitarle dinero.

Ante una situación similar, se recomienda no realizar transferencias, evitar compartir información personal y comprobar que la cuenta realmente pertenece a la persona que dice administrarla.